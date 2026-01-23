Всесвіт Зоряних війн продовжує розширюватися. Стрімінговий сервіс Disney+ офіційно оголосив дату прем’єри нового анімаційного серіалу від Lucasfilm Animation під назвою Star Wars: Maul — Shadow Lord.

Перші епізоди глядачі побачать уже цієї весни.

Дата премʼєри Star Wars: Maul — Shadow Lord

Серіал почне виходити на платформі 6 квітня. Новинки з’являтимуться порціями: щотижня Disney+ випускатиме по дві серії.

Фінал сезону запланований на особливу для фанатів дату — 4 травня, коли в усьому світі відзначають День Зоряних війн.

Події у Star Wars: Maul — Shadow Lord продовжать історію Війни клонів. У центрі сюжету — Дарт Мол, який намагається відродити свій кримінальний синдикат. Для цього він обирає планету, до якої ще не дісталася Імперія.

Саме там колишній ситх зустрічає розчаровану молоду джедайку-падавана. Мол бачить у ній потенційну ученицю, яка допоможе йому втілити план помсти.

– Часи змінилися. Я покажу тобі галактику такою, якою вона є насправді, – каже головний герой у першому трейлері.

Хто працює над проєктом

Творцем серіалу став Дейв Філоні, який уже багато років є ключовою фігурою у розвитку анімаційного всесвіту Зоряних війн. Разом із ним над розробкою працював Метт Міхновець, а головним режисером виступив Бред Рау.

До озвучування персонажів повернулися знайомі фанатам актори. Сем Вітвер знову подарує свій голос Молу, а Гідеон Адлон озвучить Девон Ізару (ту саму ученицю-падавана). Вагнер Моура зіграє Брандера Лоусона.

Також у акторському складі задіяні Річард Айоаді, Денніс Гейсберт та Ванесса Маршалл, яка повернеться до ролі Рук Каст.

Уже цього року на великі екрани вийде повнометражний фільм Мандалорець і Ґрогу. Сюжет стрічки відштовхується від серіалу Мандалорець, що розповідає про подорожі найманця після падіння Галактичної Імперії та його зустріч з істоту тієї ж раси, що й майстер Йода.

Джерело : Deadline

