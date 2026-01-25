Народный артист Украины и бывший министр культуры Евгений Нищук высказался о номинантах на премию Оскар 2026.

В этом году в список не попал ни один из трех фильмов, в которых речь идет о войне в Украине: 2000 метров до Андреевки, Я умерла в Ирпене и Камень, ножницы, бумага. Вместо этого Американская киноакадемия номинировала фильмы о россиянах.

Нищук о номинантах на Оскар 2026

Артист не исключает, что среди лауреатов премии Оскар этого года будут авторы фильмов о “хороших россиянах”, ведь “мир упорно продолжает их искать в так называемых оппозиционерах, учителях из Челябинска, артистах, которые боятся за свою карьеру и, даже не поддерживая свою власть, тихо прячутся за границей”.

Нищук убежден: несмотря на то, что киноакадемики не отметили ни один фильм о войне в Украине, украинцы должны “продолжать делать свое”.

— Не полагая рук, создавать культурный продукт высокого уровня, говорить не только о нашей войне, но и о нас — несокрушимых, сильных, с невероятным чувством юмора, о нашей культуре, наших деятелях и героях — исторических и современных. Еще и еще демонстрировать миру, что большая часть того, что РФ выдает за свое, на самом деле украдено ими, а единственное, что они действительно “авторски творят”, — это преступления, фанатичная жестокость, зазомбированность, бесчеловечность и полное отсутствие эмпатии (как к другим, так и к “своим”). Нам — делать свое! — подчеркнул Евгений.

Экс-министр культуры подчеркнул, что украинцы должны продолжать снимать кино, ставить театральные спектакли, писать книги, рисовать прекрасные картины, создавать выдающиеся скульптуры и замечательную музыку.

— А еще — рисовать смешные мемы, снимать ролики о нашей несокрушимости, несмотря на обстрелы и отсутствие света, танцевать в смешных костюмах мышек на льду Днепра. Потому что мы — такие, такая наша природа. Держимся вместе! У нас точно нет других вариантов, как пройти эти испытания и победить! — добавил Евгений Нищук.

Напомним, что церемония вручения премии Оскар состоится в Лос-Анджелесе 15 марта.

Лидерами по количеству номинаций стали фильмы Одна битва за другой, Грешники и Гамнет. Также в списке есть фильм Мистер Никто против Путина о российских школах и пропаганде, и картина российского режиссера Три сестры.

