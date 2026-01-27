Народный артист Украины Иво Бобул высказался о смерти своего коллеги Степана Гиги. Певец ушел из жизни в результате болезни в возрасте 66 лет.

Бобул о болезни и смерти Гиги

Артист назвал смерть коллеги “непростительной ошибкой”. Бобул считает, что Гига, который болел сахарным диабетом, должен был уделять больше внимания своему здоровью.

— То, что с ним произошло, это непростительная ошибка. Он к себе относился так, наверное. У него здоровье, он же знал, что у него здоровье такое. И нужно было обратить внимание на себя, конечно, концерты концертами. Ну, немного уделить себе внимание где-то как-то, — заявил Бобул.

Иво вспомнил, что практически сразу узнал о состоянии артиста. По словам Бобула, он предлагал свою помощь, но тогда уже было поздно.

— Мне жаль Степана, конечно. Я узнал сразу, мне позвонили. Я позвонил сначала его менеджеру и сказал: Если что-то нужно, пожалуйста, обращайтесь, что у меня будет, как-то я помогу. Ну, оказалось, что не нужно было, потому что там все отказало, — поделился Бобул.

Напомним, что Степан Гига скончался 12 декабря 2025 года в больнице Львова. По данным СМИ, артиста госпитализировали с вирусной инфекцией, которая дала серьезные осложнения на фоне сахарного диабета.

Фото: Иво Бобул, Степан Гига

Источник: В гостях у Гордона

