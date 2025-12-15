Прощание со Степаном Гигой: как прошла церемония и где похоронили легенду
Во Львове простились с народным артистом Украины Степаном Гигой, который ушел из жизни 12 декабря.
Провести легенду украинской эстрады в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники его музыки.
Церемония прощания со Степаном Гигой
Похороны начались днем в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Гроб с артистом занесли под звуки трембит. Во время заупокойной службы прозвучала молитва-песнеспев Вечная память.
Присутствующие вспоминали Степана Гигу как искреннего, теплого человека и художника, чье творчество стало для многих прикосновением к украинской песне и украинству.
Затем траурный кортеж отправился в центр города через живой коридор, образованный теми, кто пришел отдать дань уважения любимому артисту.
Церемония прощания продолжилась на площади Рынок. Перед Ратушей трубач исполнил песню Степана Гиги В райському саду (Яворина).
Автор слов этой композиции Степан Галябарда назвал артиста фигурой большого масштаба, которая десятилетиями возвышала украинскую песню и оставалась верной Украине.
Где похоронили Степана Гигу
Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище, где нашли последнее пристанище многие выдающиеся украинцы. Здесь в честь легендарного певца снова прозвучали аплодисменты благодарной публики.
Напомним, что артист скончался во львовской больнице, где с ноября находился в тяжелом состоянии после операции. Ему было 66 лет.
Фото: Степан Гига, Суспільне