Во Львове простились с народным артистом Украины Степаном Гигой, который ушел из жизни 12 декабря.

Провести легенду украинской эстрады в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники его музыки.

Церемония прощания со Степаном Гигой

Похороны начались днем в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Гроб с артистом занесли под звуки трембит. Во время заупокойной службы прозвучала молитва-песнеспев Вечная память.

Присутствующие вспоминали Степана Гигу как искреннего, теплого человека и художника, чье творчество стало для многих прикосновением к украинской песне и украинству.

Затем траурный кортеж отправился в центр города через живой коридор, образованный теми, кто пришел отдать дань уважения любимому артисту.

Церемония прощания продолжилась на площади Рынок. Перед Ратушей трубач исполнил песню Степана Гиги В райському саду (Яворина).

Автор слов этой композиции Степан Галябарда назвал артиста фигурой большого масштаба, которая десятилетиями возвышала украинскую песню и оставалась верной Украине.

Где похоронили Степана Гигу

Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище, где нашли последнее пристанище многие выдающиеся украинцы. Здесь в честь легендарного певца снова прозвучали аплодисменты благодарной публики.

Напомним, что артист скончался во львовской больнице, где с ноября находился в тяжелом состоянии после операции. Ему было 66 лет.

Фото: Степан Гига, Суспільне

Источник : Суспільне

