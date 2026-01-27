Народний артист України Іво Бобул висловився про смерть свого колеги Степана Гіги. Співак пішов з життя внаслідок хвороби у віці 66 років.

Бобул про хворобу і смерть Гіги

Артист назвав смерть колеги “невиправною помилкою”. Бобул вважає, що Гіга, який хворів на цукровий діабет, мав приділяти більше уваги своєму стану здоров’я.

– Те, що сталося з ним, це невиправна помилка. Він до себе ставився так, напевно. У нього здоров’я, він же знав, що в нього здоров’я таке. І треба було звернути увагу на себе, звичайно, концерти-концертами. Ну, трошки приділити собі увагу десь якось, – заявив Бобул.

Іво пригадав, що практично одразу дізнався про стан артиста. За словами Бобула, він пропонував свою допомогу, але тоді вже було пізно.

– Мені шкода Степана, звичайно. Я дізнався одразу, мені подзвонили. Я подзвонив спочатку менеджеру його і сказав: Якщо щось треба, будь ласка, звертайтеся, що в мене буде, якось я допоможу. Ну, виявилося, що не потрібно було, тому що там усе відмовило, – поділився Бобул.

Нагадаємо, що Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у лікарні Львова. За даними ЗМІ, артиста госпіталізували із вірусною інфекцією, яка дала серйозні ускладнення на тлі цукрового діабету.

