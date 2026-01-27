Невиправна помилка: Бобул про хворобу Гіги і як дізнався про його смерть
- Іво Бобул висловився про смерть Степана Гіги, який пішов з життя 12 грудня 2025 року.
- Артист вважає, що колезі варто було більше уваги приділяти своєму здоров'ю.
- Степан Гіга помер у лікарні Львова у віці 66 років.
Народний артист України Іво Бобул висловився про смерть свого колеги Степана Гіги. Співак пішов з життя внаслідок хвороби у віці 66 років.
Бобул про хворобу і смерть Гіги
Артист назвав смерть колеги “невиправною помилкою”. Бобул вважає, що Гіга, який хворів на цукровий діабет, мав приділяти більше уваги своєму стану здоров’я.
– Те, що сталося з ним, це невиправна помилка. Він до себе ставився так, напевно. У нього здоров’я, він же знав, що в нього здоров’я таке. І треба було звернути увагу на себе, звичайно, концерти-концертами. Ну, трошки приділити собі увагу десь якось, – заявив Бобул.
Іво пригадав, що практично одразу дізнався про стан артиста. За словами Бобула, він пропонував свою допомогу, але тоді вже було пізно.
– Мені шкода Степана, звичайно. Я дізнався одразу, мені подзвонили. Я подзвонив спочатку менеджеру його і сказав: Якщо щось треба, будь ласка, звертайтеся, що в мене буде, якось я допоможу. Ну, виявилося, що не потрібно було, тому що там усе відмовило, – поділився Бобул.
Нагадаємо, що Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у лікарні Львова. За даними ЗМІ, артиста госпіталізували із вірусною інфекцією, яка дала серйозні ускладнення на тлі цукрового діабету.
Фото: Іво Бобул, Степан Гіга
Джерело: В гостях у Гордона