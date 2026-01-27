Українська акторка Карина Химчук знялася у рекламному ролику для сервісу доставки їжі Grubhub, режисером якого став номінант на премію Оскар Йоргос Лантімос. Серед його найвідоміших стрічок – Бугонія, Бідолашні створіння та Фаворитка.

Ця робота стане дебютом Лантімоса на Супербоулі 2026 – фінальній грі сезону в американському футболі, яка вважається одним із найбільших рекламних майданчиків у світі.

Повний ролик покажуть 8 лютого під час трансляції Супербоулу, наразі оприлюднено лише тизер.

Зараз дивляться

Як Химчук опинилася у рекламі Лантімоса

Про участь у зйомках Карина Химчук повідомила у соцмережах, опублікувавши тизер. У коментарі Суспільне Культура акторка розповіла, що побачила кастинг на платформі Spotlight – в оголошенні одразу зазначалося, що режисером буде Йоргос Лантімос.

Після цього вона звернулася до своєї агенції, яка подала її кандидатуру. Кастинг проходив у форматі self-tape, що не потребує особистої присутності – актори записують відеопроби самостійно. Зйомки тривали два дні.

Химчук зазначила, що Лантімос давно був її улюбленим режисером. Попри те, що під час знімального процесу не було можливості особисто поспілкуватися, акторка зауважила, що він справив враження доброї та веселої людини, а сам досвід роботи з ним назвала особливим.

Реклама Лантімоса для Супербоулу 2026

Рекламний ролик має назву The Final Course (Фінальна страва). Це не лише перший рекламний ролик Grubhub для Супербоулу, а й дебют Йоргоса Лантімоса на цьому рекламному майданчику.

У 15-секундному тизері камера рухається вздовж довгого столу, заставленого розкішними стравами. Візуальний стиль – з кришталем, ідеальним сервіруванням та ексцентричними персонажами – відсилає до естетики фільму Бідолашні створіння.

Кульмінацією сцени стає та сама загадкова фінальна страва, яку глядачі побачать лише під час повної трансляції.

Як пише LBB Online, хоча це дебют Лантімоса на Супербоулі, він має досвід у рекламі ще з кінця 1990-х років, а також працював у креативній команді церемоній відкриття та закриття Олімпійських ігор 2004 року в Афінах.

Хто така Карина Химчук

Карина Химчук – українська акторка, відома ролями у режисерському дебюті Гарріса Дікінсона Urchin, представленому на Каннському кінофестивалі, та стрічці Королі репу Мирослава Латика.

Першою головною роллю Химчук стала Кіра у стрічці Тоні Ноябрьової Ти мене любиш?.

Фото: скриншот з тизера

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.