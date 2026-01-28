Светская хроника продолжает обсуждать громкий конфликт Бруклина Бекхэма с его знаменитыми родителями.

После того как сын Дэвида и Виктории выступил с резким заявлением о нежелании восстанавливать отношения, ситуацию прокомментировал организатор свадеб Престон Бейли.

Именно он готовил праздник для Бруклина Бекхэма и Николь Пельтц и признался, что весьма удивлен враждебностью, которая проявилась наружу.

Что говорит Престон Бейли

По словам свадебного организатора, за все время работы с парой не ощущал никаких конфликтов или сложных моментов.

Он говорит, что подготовка проходила в рабочей и доброжелательной атмосфере, без признаков семейных споров.

Бейли, который организовывал свадьбы для Опры Уинфри и Дональда Трампа, назвал Бруклина “милым и воспитанным парнем”. Поэтому его потрясли недавние заявления потомка Бекхэмов.

– Меня удивляет такая позиция по отношению к родителям. Это не тот Бруклин, которого я знал. Во время планирования дизайна он был очень вовлечен в процесс. Никакого напряжения я никогда не замечал, – поделился организатор.

Вместе с тем Престон Бейли опроверг слухи о том, что Никола Пельтц слишком властная. По его словам, девушка не принимала ни одного решения по оформлению без одобрения Бруклина, а между парой была видна искренняя привязанность.

Интересно, что сам организатор работал только с молодоженами и семьей Пельтц, не имея прямых контактов с Дэвидом или Викторией Бекхэмами.

Позиция Дэвида и Виктории Бекхэмов

Звездная пара официально ситуацию не комментирует, однако источники из их окружения говорят, что семья опустошена. Родители боятся навсегда потерять сына и готовы принять его обратно в любой момент.

В то же время инсайдеры утверждают, что отношения остаются тупиковыми: Бекхемы якобы не видят возможности для примирения, пока Никола остается частью жизни их сына.

Однако Бруклин не собирается сдаваться, демонстрируя полную преданность своей жене.

Источник : PageSix

