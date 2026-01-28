Организатора свадьбы Бруклина Бекхэма потрясла его вражда с родителями
- Организатора свадьбы Бруклина Бекхэма удивило заявление о конфликте с родителями.
- Престон Бейли говорит, что жених был глубоко вовлечен в процесс.
- Бейли опроверг слухи о доминировании Николь Пельтц в отношениях.
Светская хроника продолжает обсуждать громкий конфликт Бруклина Бекхэма с его знаменитыми родителями.
После того как сын Дэвида и Виктории выступил с резким заявлением о нежелании восстанавливать отношения, ситуацию прокомментировал организатор свадеб Престон Бейли.
Именно он готовил праздник для Бруклина Бекхэма и Николь Пельтц и признался, что весьма удивлен враждебностью, которая проявилась наружу.
Что говорит Престон Бейли
По словам свадебного организатора, за все время работы с парой не ощущал никаких конфликтов или сложных моментов.
Он говорит, что подготовка проходила в рабочей и доброжелательной атмосфере, без признаков семейных споров.
Бейли, который организовывал свадьбы для Опры Уинфри и Дональда Трампа, назвал Бруклина “милым и воспитанным парнем”. Поэтому его потрясли недавние заявления потомка Бекхэмов.
– Меня удивляет такая позиция по отношению к родителям. Это не тот Бруклин, которого я знал. Во время планирования дизайна он был очень вовлечен в процесс. Никакого напряжения я никогда не замечал, – поделился организатор.
Вместе с тем Престон Бейли опроверг слухи о том, что Никола Пельтц слишком властная. По его словам, девушка не принимала ни одного решения по оформлению без одобрения Бруклина, а между парой была видна искренняя привязанность.
Интересно, что сам организатор работал только с молодоженами и семьей Пельтц, не имея прямых контактов с Дэвидом или Викторией Бекхэмами.
Позиция Дэвида и Виктории Бекхэмов
Звездная пара официально ситуацию не комментирует, однако источники из их окружения говорят, что семья опустошена. Родители боятся навсегда потерять сына и готовы принять его обратно в любой момент.
В то же время инсайдеры утверждают, что отношения остаются тупиковыми: Бекхемы якобы не видят возможности для примирения, пока Никола остается частью жизни их сына.
Однако Бруклин не собирается сдаваться, демонстрируя полную преданность своей жене.