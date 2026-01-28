Світська хроніка продовжує обговорювати гучний конфлікт Брукліна Бекхема з його знаменитими батьками.

Після того як син Девіда та Вікторії виступив із різкою заявою про небажання відновлювати стосунки, ситуацію прокоментував організатор весіль Престон Бейлі.

Саме він готував свято для Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц і зізнався, що вельми здивований ворожістю, яка випливла назовні.

Що каже Престон Бейлі

За словами весільного організатора, за весь час роботи з парою не відчував жодних конфліктів або складних моментів.

Він каже, що підготовка проходила у робочій і доброзичливій атмосфері, без ознак сімейних суперечок.

Бейлі, який організовував весілля для Опри Вінфрі та Дональда Трампа, назвав Брукліна “милим і вихованим хлопцем”. Тому його приголомшили нещодавні заяви нащадка Бекхемів.

– Мене дивує така позиція щодо батьків. Це не той Бруклін, якого я знав. Під час планування дизайну він був дуже залучений у процес. Жодної напруги я ніколи не помічав, – поділився організатор.

Разом із тим Престон Бейлі спростував чутки про те, що Нікола Пельтц є надто владною. За його словами, дівчина не ухвалювала жодного рішення щодо оформлення без схвалення Брукліна, а між парою було видно щиру прихильність.

Цікаво, що сам організатор працював лише з молодятами та родиною Пельтц, не маючи прямих контактів із Девідом чи Вікторією Бекхемами.

Позиція Девіда та Вікторії Бекхемів

Зіркова пара офіційно ситуацію не коментує, проте джерела з їхнього оточення кажуть, що родина спустошена. Батьки бояться назавжди втратити сина і готові прийняти його назад будь-якої миті.

Водночас інсайдери стверджують, що стосунки залишаються тупиковими: Бекхеми нібито не бачать можливості для примирення, поки Нікола залишається частиною життя їхнього сина.

Проте Бруклін не збирається поступатися, демонструючи повну відданість своїй дружині.

Джерело : PageSix

