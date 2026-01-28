Анатолий Анатолич резко отреагировал на действия полиции после того, как его жене, пиарщице Юле, выписали штраф за загрязненный номерной знак на автомобиле.

Ведущий назвал действия правоохранителей “позорными и отвратительными”, подчеркнув, что в таких погодных условиях практически невозможно сохранить номер чистым. Анатолич собирается подавать в суд, чтобы добиться справедливости.

Анатолич возмутился из-за штрафа жене

Об инциденте ведущий рассказал в видео на личной странице в Instagram. Анатолич отметил, что его жена Юла ехала на прощание с погибшим защитником Украины, когда ее остановила полиция и выписала штраф в размере 1 тыс. грн.

По словам шоумена, его возмутила не сумма штрафа, а сам факт такого решения полиции в нынешних условиях без воды, света и тепла.

— Честно говоря, я обалдел. Моя жена ехала на прощание с Героем, не превышала скорость. GPS не работает из-за тревоги. Они едут за ней, останавливают и выписывают штраф за загрязненный автомобиль. Дело не в тысяче гривен, а в том, как это возможно сейчас в такой ситуации? — сказал Анатолич.

Ведущий добавил, что если бы такая ситуация произошла с ним, он бы отстаивал свои права. Анатолич оплатил штраф, но сказал, что будет подавать в суд – для него это принципиально.

— Я не какой-то там привилегированный, но скажите мне, в такую погоду с такими дорогами в пригороде, куда Юла добиралась час, очевидно, что авто будет очень грязное. Авто электрическое. Еле заряжено из-за отключения света. Отвратительное чувство внутри от такого, — добавил шоумен.

В комментариях Юла добавила, что в доме не было ни света, ни воды, но даже если бы она помыла машину, то через километр номерной знак снова был бы грязным из-за ситуации на дорогах.

— Воды в доме нет. Света нет. Водяной насос не тянет генератор. На улице просто каша. В какой момент я должна была понять, что он вообще грязный настолько, что тянет на штраф? Даже если бы я помыла — через километр было бы то же самое, — написала пиарщица.

