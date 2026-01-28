Анатолій Анатоліч різко відреагував на дії поліції після того, як його дружині, піарниці Юлі виписали штраф за забруднений номерний знак на авто.

Ведучий назвав дії правоохоронців “ганебними та огидними”, наголосивши, що в таких погодних умовах практично неможливо зберегти номер чистим. Анатоліч збирається подавати до суду, щоб домогтися справедливості.

Анатоліч обурився через штраф дружині

Про інцидент ведучий розповів у відео на особистій сторінці в Instagram. Анатоліч зазначив, що його дружина Юла їхала на прощання із загиблим захисником України, коли її зупинила поліція і виписала штраф у розмірі 1 тис. грн.

За словами шоумена, його обурила не сума штрафу, а сам факт такого рішення поліції в нинішніх умовах без води, світла й тепла.

– Чесно кажучи, я очманів. Моя дружина їхала на прощання з Героєм, не перевищувала швидкість. GPS не працює через тривогу. Вони їдуть за нею, зупиняють й виписують штраф за забруднений автомобіль. Справа не у тисячі гривень, а в тому, як це можливо зараз в такій ситуації? – сказав Анатоліч.

Ведучий додав, що якби ця ситуація відбулась з ним, він би відстоював свої права. Анатоліч оплатив штраф, але сказав, що подаватиме до суду – для нього це принципово.

– Я не якийсь там привілейований, але скажіть мені, в таку погоду з такими дорогами в передмісті, куди Юла добиралася годину, очевидно, що авто буде дуже брудне. Авто електричне. Ледь заряджене через відключення світла. Огидне відчуття всередині від такого, – додав шоумен.

У коментарях Юла додала, що в будинку не було ні світла, ні води, але навіть якби вона помила авто, то через кілометр номерний знак знову був би брудним через ситуацію на дорогах.

– Води вдома немає. Світла немає. Насос водяний не тягне генератор. На вулиці просто каша. В який момент я повинна була зрозуміти, що він взагалі брудний настільки, що тягне на штраф? Навіть якби я помила – через кілометр було б так само, – написала піарниця.

