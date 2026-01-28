Суд в Лос-Анджелесе вернул к рассмотрению иск против рок-звезды Мэрилина Мэнсона.

Дело, закрытое по сроку давности, возобновили благодаря изменениям в законодательстве штата, позволяющим рассматривать старые случаи насилия.

Дело против Мэнсона возобновили

Иск против музыканта, настоящее имя которого Брайан Хью Уорнер, подала его бывшая ассистентка Эшли Уолтерс еще в мае 2021 года.

Она заявила о сексуальном насилии со стороны артиста в период, когда работала в его компании Manson Records в течение 2010-2011 годов. В декабре прошлого года судья Стив Кокран отклонил иск, объяснив это истечением срока давности для подачи таких жалоб.

Однако в январе Уолтерс обратилась с просьбой пересмотреть это решение. Основанием послужил новый закон, открывший специальное двухлетнее окно для рассмотрения дел о сексуальных преступлениях, срок давности которых уже истек.

Во время слушания судья подтвердил, что внимательно изучил новые нормы права и согласился, что закон позволяет возобновить рассмотрение этой претензии.

Обвинения и позиция Мэнсона

Эшли Уолтерс утверждает, что подверглась сексуальному насилию, когда работала ассистенткой музыканта в компании Manson Records в 2010-2011 годах.

Она также заявляет, что музыкант хвастался изнасилованиями женщин и показывал ей видео, на котором якобы издевается над несовершеннолетней девушкой.

Защита музыканта продолжает настаивать на его полной невиновности. Адвокат Говард Кинг заявил, что его клиент никогда не совершал сексуального насилия, а иск Уолтерс не имеет перспектив.

Юрист подчеркнул, что бывшая ассистентка не может добавлять новые претензии к делу, а ее предыдущие заявления о якобы домогательствах на рабочем месте не соответствуют критериям сексуального насилия, определенным в новом законе.

Судебные иски и скандалы вокруг Мэнсона

Это не единственный серьезный скандал с участием 57-летнего Мэрилина Мэнсона. В течение последних лет несколько женщин выдвинули против него обвинения в насилии и жестоком обращении. Среди них актрисы Эсме Бьянка и Эван Рэйчел Вуд.

Дело Бьянко завершилось мировым соглашением, а судебный процесс с Вуд привел к тому, что музыкант был вынужден оплатить ее расходы на адвокатов после неудачной попытки обвинить актрису в клевете.

Другое дело, касавшееся событий 2009-2011 годов, было окончательно закрыто в январе 2025 года также из-за истечения срока давности.

На фоне этих скандалов в прошлом году в Великобритании отменили первый концерт тура One Assassination Under God Tour после давления со стороны общественных организаций и одного из депутатов парламента.

Напомним, ранее певец Хулио Иглесиас ответил на обвинения в сексуальном насилии и домогательствах, которые против него выдвинули две женщины.

Источник : The Guardian

