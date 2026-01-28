Суд у Лос-Анджелесі повернув до розгляду позов проти рок-зірки Меріліна Менсона.

Справу, закриту за терміном давності, поновили завдяки змінам у законодавстві штату, що дозволяють розглядати старі випадки насильства.

Справу проти Менсона поновили

Позов проти музиканта, чиє справжнє ім’я Браян Г’ю Ворнер, подала його колишня асистентка Ешлі Волтерс ще у травні 2021 року.

Вона заявила про сексуальне насильство з боку артиста в період, коли працювала в його компанії Manson Records протягом 2010–2011 років. У грудні минулого року суддя Стів Кокран відхилив позов, пояснивши це завершенням терміну давності для подання таких скарг.

Однак у січні Волтерс звернулася з проханням переглянути це рішення. Підставою став новий закон, який відкрив спеціальне дворічне вікно для розгляду справ про сексуальні злочини, термін давності яких уже минув.

Під час слухання суддя підтвердив, що уважно вивчив нові норми права і погодився, що закон дозволяє відновити розгляд цієї претензії.

Звинувачення та позиція Менсона

Ешлі Волтерс стверджує, що зазнала сексуального насильства, коли працювала асистенткою музиканта у компанії Manson Records у 2010-2011 роках.

Вона також заявляє, що музикант хизувався зґвалтуваннями жінок і показував їй відео, на якому нібито знущається з неповнолітньої дівчини.

Захист музиканта продовжує наполягати на його повній невинуватості. Адвокат Говард Кінг заявив, що його клієнт ніколи не вчиняв сексуального насильства, а позов Волтерс не має перспектив.

Юрист підкреслив, що колишня асистентка не може додавати нові претензії до справи, а її попередні заяви про нібито домагання на робочому місці не відповідають критеріям сексуального насильства, визначеним у новому законі.

Судові позови та скандали навколо Менсона

Це не єдиний серйозний скандал за участю 57-річного Меріліна Менсона. Протягом останніх років кілька жінок висунули проти нього звинувачення у насильстві та жорстокому поводженні. Серед них акторки Есме Б’янко та Еван Рейчел Вуд.

Справа Б’янко завершилася мировою угодою, а судовий процес із Вуд призвів до того, що музикант був змушений оплатити її витрати на адвокатів після невдалої спроби звинуватити акторку у наклепі.

Інша справа, яка стосувалася подій 2009-2011 років, була остаточно закрита у січні 2025 року також через закінчення термінів давності.

На тлі цих скандалів торік у Великій Британії скасували перший концерт туру One Assassination Under God Tour після тиску з боку громадських організацій та одного з депутатів парламенту.

