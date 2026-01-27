Печерский районный суд Киева продлил экс-директору Молодого театра Андрею Белоусу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Режиссер, подозреваемый в сексуальном насилии в отношении студенток, будет находиться под арестом до 21 марта 2026 года. Об этом сообщила судья-спикер суда Мария Пилаева.

— В отношении подозреваемого постановлением следственного судьи Печерского райсуда города Киева срок содержания под стражей продлен до 21 марта 2026 года, — заявила она.

Что известно о деле Андрея Белоуса

В октябре 2025 года режиссеру Андрею Белоусу объявили о подозрении в систематическом сексуальном насилии в отношении студенток.

По данным следствия, в период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, две из которых на момент преступлений были несовершеннолетними.

Белоусу грозит до 10 лет лишения свободы. Сам режиссер отрицает любые обвинения, утверждая, что никогда никому не причинял ни морального, ни физического вреда. Обвинения в свой адрес он назвал “заказной кампанией”.

