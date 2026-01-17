Іспанський співак Хуліо Іглесіас відповів на звинувачення у сексуальному насильстві та домаганнях, які проти нього висунули двоє жінок.

На гучний секс-скандал артист відреагував в Instagram, опублікувавши офіційну заяву.

Хуліо Іглесіас заперечив звинувачення

82-річний співак стверджує, що звинувачення, які висунули проти нього дві колишні працівниці, є “абсолютно неправдивими” і викликають у нього “великий смуток”.

– З глибоким сумом я відповідаю на звинувачення, висунуті двома людьми, які раніше працювали в моєму домі. Я заперечую, що зловживав, примушував або не поважав будь-яку жінку. Ці звинувачення є абсолютно неправдивими і викликають у мене великий смуток, – написав Іглесіас.

Хуліо Іглесіас додав, що захищатиме свою гідність перед такими серйозними звинуваченнями, а люди дізнаються всю правду.

– Я ніколи не відчував такої злості, але у мене ще є сили, щоб люди дізналися всю правду і я міг захистити свою гідність перед таким серйозним звинуваченням. Я не можу забути про багатьох дорогих мені людей, які надіслали мені повідомлення з любов’ю і відданістю, вони принесли мені велику втіху, – підсумував артист.

Раніше одразу дві жінки звинуватили Хуліо Іглесіаса у сексуальному насильстві і домаганнях. Вони працювали у будинку співака – одна прибиральницею, а інша фізіотерапевткою. Інциденти нібито трапились 2021 року.

На початку січня жінки подали офіційну скаргу до Національного суду Іспанії. У заяві також фігурує стаття про торгівлю людьми.

