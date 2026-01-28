Народная артистка Украины Тамара Плашенко скончалась в возрасте 70 лет от тяжелой болезни. Актриса ушла из жизни 28 января.

Об этом сообщил в Facebook сын Плашенко Владимир Крыжановский. Трагическую новость также подтвердили в Театре на Подоле, где в мае 2025 года актриса сыграла свой последний спектакль.

Тамара Плашенко умерла — что известно

Состояние здоровья Плашенко ухудшилось два года назад, когда из жизни ушел ее муж, актер и театральный режиссер Александр Крыжановский.

Сейчас смотрят

В апреле прошлого года, когда Тамара начала жаловаться на бельмо в левом глазу, у нее диагностировали рак мозга. Опухоль быстро прогрессировала и оказалась неоперабельной из-за местоположения.

— Сегодня мама ушла за горизонт. После того, как отец внезапно умер два года назад, она словно потеряла желание жить, и ни я, ни друзья, ни работа, ни что-то другое так и не смогли заменить его для нее. Я не знаю, как она (или они вместе) накликала этот рак мозга, но из всех возможных вариантов получила самый сложный: неоперабельный из-за местоположения, очень быстрый и агрессивный, неизлечимый за любые деньги, — рассказал сын актрисы.

Владимир заверил, что они попробовали все возможные методы лечения — были у лучших нейрохирургов, прошли и лучевую, и химиотерапию, — но все оказалось бесполезно, состояние актрисы ухудшалось с каждым днем.

В мае у Плашенко начали отказывать ноги, в середине лета начал затуманиваться разум, а с сентября она перестала разговаривать, дышала через кислородный концентратор, принимала пищу через зонд, не открывала глаза.

— Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе. Когда-нибудь еще увидимся, мам. Люблю тебя. О времени и месте прощания напишу дополнительно, — говорится в сообщении сына. Тамара Плашенко родилась 29 декабря 1955 года во Львове. С 1987 года работала актрисой в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. В 1998 году Плашенко получила звание заслуженной артистки Украины, а в 2025-м стала народной артисткой. Помимо театра, Тамара Плашенко снималась в кино, в частности, ее можно увидеть в Слуге народа 2. Читайте также В возрасте 24 лет скончался режиссер Сергей Сасин — причина Фото: Театр на Подоле

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.