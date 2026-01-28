Народна артистка України Тамара Плашенко померла у віці 70 років від тяжкої хвороби. Акторка пішла з життя 28 січня.

Про це повідомив у Facebook син Плашенко Володимир Крижанівський. Трагічну звістку також підтвердили у Театрі на Подолі, де у травні 2025 року акторка відіграла свою останню виставу.

Тамара Плашенко померла – що відомо

Стан здоров’я Плашенко погіршився два роки тому, коли з життя пішов її чоловік, актор і театральний режисер Олександр Крижанівський.

У квітні минулого року, коли Тамара почала скаржитися на бельмо в лівому оці, у неї діагностували рак мозку. Пухлина швидко прогресувала й виявилася неоперабельною через місце розташування.

– Сьогодні мама пішла за обрій. Після того, як батько раптово помер два роки назад, вона немов втратила бажання жити, і ні я, ні друзі, ні робота, ні щось інше так і не змогли замінити його для неї. Я не знаю, як вона (чи вони разом) начаклувала цей рак мозку, але з усіх можливих варіантів отримала найскладніший: неоперабельний через місце розташування, дуже швидкий та агресивний, невиліковний за будь-які гроші, – розповів син акторки.

Володимир запевнив, що вони спробували всі можливі методи лікування — були в найкращих нейрохірургів, пройшли і променеву, і хіміотерапію, — але все виявилося марно, стан акторки погіршувався з кожним днем.

У травні у Плашенко почали відмовляти ноги, в середині літа почав затуманюватися розум, а від вересня вона припинила розмовляти, дихала через кисневий концентратор, приймала їжу через зонд, не відкривала очі.

– Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом. Колись ще побачимось, мам. Люблю тебе. Про час та місце прощання напишу додатково, – йдеться у повідомленні сина. Тамара Плашенко народилася 29 грудня 1955 року у Львові. З 1987-го працювала акторкою у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. У 1998 році Плашенко отримала звання заслуженої артистки України, а у 2025-му стала народною артисткою. Окрім театру, Тамара Плашенко грала у кіно, зокрема, її можна побачити у Слузі народу 2. Читайте також У віці 24 років помер режисер Сергій Сасин – причина Фото: Театр на Подолі

