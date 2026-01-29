Первая часть сериала Бриджертоны 4 сезон уже доступна для просмотра в Украине.

Шоу выйдет в двух частях, и финальные серии зрители увидят в конце февраля.

Как будут выходить серии Бриджертонов 4 сезона, какие даты релиза запланированы и о чем новая история – читайте в материале Фактов ICTV.

Бриджертоны 4 сезон: как выходят серии

Сериал Бриджертоны 4 сезон стартовал 29 января. В этот день платформа открыла доступ сразу к четырем сериям первой части.

Эпизод 1 – Вальс

Эпизод 2 – Пересеченное время

Эпизод 3 – Поле край другой дороги

Эпизод 4 – Предложение джентльмена

Вторая часть 4 сезона Бриджертонов выйдет 26 февраля и также будет состоять из четырех серий.

Эпизод 5 – Да или нет

Эпизод 6 – Уходящая зима

Эпизод 7 – За пределом

Эпизод 8 – Танец в деревне

Эти даты выхода серий Бриджертонов 4 сезона являются окончательными и соответствуют официальному графику платформы.

О чем сериал Бриджертоны 4 сезон

Новый сезон основан на третьей книге Джулии Куинн Предложение джентльмена и сосредоточен на Бенедикте Бриджертоне – среднем сыне семьи.

По сюжету, Бенедикт знакомится с загадочной женщиной в серебряной маске во время маскарадного бала, но она исчезает, оставив только перчатку.

Герой начинает поиски незнакомки, не подозревая, что это Софи – служанка, с которой его судьба сводит в обычной жизни. Параллельно собственные романтические линии развивают и другие члены семьи, что традиционно для сериала Бриджертоны.

Напомним, ранее звезда костюмированного шоу Джонатан Бэйли возглавил рейтинг Самых сексуальных мужчин года по версии журнала People. В сериале он играет лорда Энтони.

Источник : Netflix

