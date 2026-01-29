Бриджертоны 4 сезон уже в доступе: когда выйдут финальные серии
- Первая часть 4 сезона Бриджертонов уже доступна для просмотра в Украине.
- Уже известно, когда выйдет вторая часть и сколько эпизодов в ней будет.
- Сюжет сезона сосредоточен на истории Бенедикта Бриджертона.
Первая часть сериала Бриджертоны 4 сезон уже доступна для просмотра в Украине.
Шоу выйдет в двух частях, и финальные серии зрители увидят в конце февраля.
Как будут выходить серии Бриджертонов 4 сезона, какие даты релиза запланированы и о чем новая история – читайте в материале Фактов ICTV.
Бриджертоны 4 сезон: как выходят серии
Сериал Бриджертоны 4 сезон стартовал 29 января. В этот день платформа открыла доступ сразу к четырем сериям первой части.
- Эпизод 1 – Вальс
- Эпизод 2 – Пересеченное время
- Эпизод 3 – Поле край другой дороги
- Эпизод 4 – Предложение джентльмена
Вторая часть 4 сезона Бриджертонов выйдет 26 февраля и также будет состоять из четырех серий.
- Эпизод 5 – Да или нет
- Эпизод 6 – Уходящая зима
- Эпизод 7 – За пределом
- Эпизод 8 – Танец в деревне
Эти даты выхода серий Бриджертонов 4 сезона являются окончательными и соответствуют официальному графику платформы.
О чем сериал Бриджертоны 4 сезон
Новый сезон основан на третьей книге Джулии Куинн Предложение джентльмена и сосредоточен на Бенедикте Бриджертоне – среднем сыне семьи.
По сюжету, Бенедикт знакомится с загадочной женщиной в серебряной маске во время маскарадного бала, но она исчезает, оставив только перчатку.
Герой начинает поиски незнакомки, не подозревая, что это Софи – служанка, с которой его судьба сводит в обычной жизни. Параллельно собственные романтические линии развивают и другие члены семьи, что традиционно для сериала Бриджертоны.
Напомним, ранее звезда костюмированного шоу Джонатан Бэйли возглавил рейтинг Самых сексуальных мужчин года по версии журнала People. В сериале он играет лорда Энтони.