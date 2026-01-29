Бріджертони 4 сезон уже в доступі: коли вийдуть фінальні серії
- Перша частина Бріджертонів 4 сезону вже доступна для перегляду в Україні.
- Вже відомо, коли вийде друга частина та скільки епізодів у ній буде.
- Сюжет сезону зосереджений на історії Бенедикта Бріджертона.
Перша частина серіалу Бріджертони 4 сезон вже доступна для перегляду в Україні.
Шоу вийде у двох частинах, і фінальні серії глядачі побачать наприкінці лютого.
Як виходитимуть серії Бріджертонів 4 сезону, які дати релізу заплановані та про що нова історія – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Бріджертони 4 сезон: як виходять серії
Серіал Бріджертони 4 сезон стартував 29 січня. У цей день платформа відкрила доступ одразу до чотирьох серій першої частини.
- Епізод 1 – Вальс
- Епізод 2 – Перетнутий час
- Епізод 3 – Поле край іншої дороги
- Епізод 4 – Пропозиція джентльмена
Друга частина 4 сезону Бріджертонів вийде 26 лютого і також складатиметься з чотирьох серій.
- Епізод 5 – Так чи ні
- Епізод 6 – Зима, що минає
- Епізод 7 – За межею
- Епізод 8 – Танець у селі
Ці дати виходу серій Бріджертонів 4 сезону є остаточними та відповідають офіційному графіку платформи.
Про що серіал Бріджертони 4 сезон
Новий сезон заснований на третій книзі Джулії Квінн Пропозиція джентльмена та зосереджений на Бенедикті Бріджертоні – середньому синові родини.
За сюжетом, Бенедикт знайомиться із загадковою жінкою у срібній масці під час маскарадного балу, але вона зникає, залишивши лише рукавичку.
Герой починає пошуки незнайомки, не підозрюючи, що це Софі – служниця, з якою його доля зводить у звичайному житті. Паралельно власні романтичні лінії розвивають й інші члени родини, що традиційно для серіалу Бріджертони.
Нагадаємо, раніше зірка костюмованого шоу Джонатан Бейлі очолив рейтинг Найсексуальніших чоловіків року за версією журналу People. У серіалі він грає лорда Ентоні.