Перша частина серіалу Бріджертони 4 сезон вже доступна для перегляду в Україні.

Шоу вийде у двох частинах, і фінальні серії глядачі побачать наприкінці лютого.

Як виходитимуть серії Бріджертонів 4 сезону, які дати релізу заплановані та про що нова історія – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бріджертони 4 сезон: як виходять серії

Серіал Бріджертони 4 сезон стартував 29 січня. У цей день платформа відкрила доступ одразу до чотирьох серій першої частини.

Епізод 1 – Вальс

Епізод 2 – Перетнутий час

Епізод 3 – Поле край іншої дороги

Епізод 4 – Пропозиція джентльмена

Друга частина 4 сезону Бріджертонів вийде 26 лютого і також складатиметься з чотирьох серій.

Епізод 5 – Так чи ні

Епізод 6 – Зима, що минає

Епізод 7 – За межею

Епізод 8 – Танець у селі

Ці дати виходу серій Бріджертонів 4 сезону є остаточними та відповідають офіційному графіку платформи.

Про що серіал Бріджертони 4 сезон

Новий сезон заснований на третій книзі Джулії Квінн Пропозиція джентльмена та зосереджений на Бенедикті Бріджертоні – середньому синові родини.

За сюжетом, Бенедикт знайомиться із загадковою жінкою у срібній масці під час маскарадного балу, але вона зникає, залишивши лише рукавичку.

Герой починає пошуки незнайомки, не підозрюючи, що це Софі – служниця, з якою його доля зводить у звичайному житті. Паралельно власні романтичні лінії розвивають й інші члени родини, що традиційно для серіалу Бріджертони.

Нагадаємо, раніше зірка костюмованого шоу Джонатан Бейлі очолив рейтинг Найсексуальніших чоловіків року за версією журналу People. У серіалі він грає лорда Ентоні.

Джерело : Netflix

