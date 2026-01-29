К каждому свой подход: Джамала показала, как готовит финалистов Нацотбора 2026 к выступлениям
- Джамала показала закулисье репетиций и объяснила, как работает с артистами.
- К каждому из десяти финалистов – индивидуальный подход.
- До финала Нацотбора на Евровидение 2026 осталось чуть больше недели.
Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение 2026 Джамала сравнила подготовку финалистов с настройкой боксеров на поединок.
Звезда показала видео бэкстейджа репетиций и объяснила, как подходит к каждому из артистов.
Джамала готовит финалистов к Нацотбору 2026
Продюсер отметила, что у боксеров, которые выходят на ринг, работает целая команда, настраивающая их на бой. Джамала убеждена, что перед выступлением на сцене так же важно подготовить конкурсантов.
– Артисту нужен преподаватель/коуч/ментор/человек, который может быть рядом, чтобы не растеряться, не расколебаться, не потерять состояние. Эти настройки тебя собирают. Кому-то иногда достаточно нескольких слов. Иногда – одного взгляда, а иногда нужно немного больше времени, – объяснила победительница Евровидения 2016.
Джамала добавила, что к каждому из десяти претендентов нужен “абсолютно свой подход” и напомнила, что до финала Нацотбора на Евровидение 2026 остается чуть больше недели.
Реакция сети
Подписчики оценили то, как музыкальный продюсер работает со своими подопечными и поделились, за кого будут болеть.
- Джа – невероятная! Так интересно смотреть такой формат!
- Какая крутая Джа! Участники сильные! Очень-очень правильный и классный подход к конкурсантам – просто кайф, мед на уши, красота в глаза смотреть на такую подготовку, это уровень!
- Leleka невероятная – каждая нота в самое сердце. Впервые после 1944 такая песня.
- За Laud болею.
- Участникам повезло!
- Думаю, что такой опыт работы с профессионалом для всех участников станет очень полезным и мотивирующим для дальнейшей карьеры, несмотря на Евровидение.
Между тем букмекеры сделали свой прогноз относительно победителя Нацотбора на Евровидение 2026, а точнее победительницы. Ведь первое место пророчат Jerry Heil, которая выступит в финале конкурса с песней Catharticus (prayer).