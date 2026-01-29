Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение 2026 Джамала сравнила подготовку финалистов с настройкой боксеров на поединок.

Звезда показала видео бэкстейджа репетиций и объяснила, как подходит к каждому из артистов.

Джамала готовит финалистов к Нацотбору 2026

Продюсер отметила, что у боксеров, которые выходят на ринг, работает целая команда, настраивающая их на бой. Джамала убеждена, что перед выступлением на сцене так же важно подготовить конкурсантов.

– Артисту нужен преподаватель/коуч/ментор/человек, который может быть рядом, чтобы не растеряться, не расколебаться, не потерять состояние. Эти настройки тебя собирают. Кому-то иногда достаточно нескольких слов. Иногда – одного взгляда, а иногда нужно немного больше времени, – объяснила победительница Евровидения 2016.

Джамала добавила, что к каждому из десяти претендентов нужен “абсолютно свой подход” и напомнила, что до финала Нацотбора на Евровидение 2026 остается чуть больше недели.

Реакция сети

Подписчики оценили то, как музыкальный продюсер работает со своими подопечными и поделились, за кого будут болеть.

Джа – невероятная! Так интересно смотреть такой формат!

Какая крутая Джа! Участники сильные! Очень-очень правильный и классный подход к конкурсантам – просто кайф, мед на уши, красота в глаза смотреть на такую подготовку, это уровень!

Leleka невероятная – каждая нота в самое сердце. Впервые после 1944 такая песня.

За Laud болею.

Участникам повезло!

Думаю, что такой опыт работы с профессионалом для всех участников станет очень полезным и мотивирующим для дальнейшей карьеры, несмотря на Евровидение.

Между тем букмекеры сделали свой прогноз относительно победителя Нацотбора на Евровидение 2026, а точнее победительницы. Ведь первое место пророчат Jerry Heil, которая выступит в финале конкурса с песней Catharticus (prayer).

Связанные темы:

