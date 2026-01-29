Букмекери зробили свій прогноз щодо переможця національного відбору на Євробачення 2026.

Фінал конкурсу відбудеться вже в суботу, 7 лютого — саме тоді стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародній арені у Відні.

Нацвідбір на Євробачення 2026 – прогноз букмекерів

Перемогу на Нацвідборі 2026 букмекери прогнозують Jerry Heil, яка прагне представити Україну на Євробаченні з піснею Catharticus (prayer).

Другу сходинку посідає Monokate із композицією Tyt. Трійку лідерів, за версією букмекерів, закриває Leleka з піснею Ridnym.

На четвертому та п’ятому місцях — співак Mr. Vel із треком Do or Done та гурт Molodi з піснею Legends відповідно.

Далі у списку букмекерів — Khayat, який вийде на сцену Нацвідбору 2026 з композицією Герци, гурт The Elliens з піснею Crawling Whispers та Laud, який виконає трек Lightkeeper.

Найнижче букмекери оцінюють шанси таких фіналістів, як Valeriya Force (Open Our Hearts) та ЩукаРиба (Моя земля).

Варто зазначити, що ставки букмекерів постійно змінюються, а їхній прогноз не завжди збігається з вибором журі та глядачів.

Нещодавно стало відомо, що фінал Нацвідбору на Євробачення 2026 проведуть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Ведучою передшоу стане Анна Тульєва. Фінал конкурсу стартує 7 лютого о 18:00.

