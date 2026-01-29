Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення 2026 Джамала порівняла підготовку фіналістів з налаштуванням боксерів на поєдинок.

Зірка показала відео бекстейджу репетицій та пояснила, як підходить до кожного з артистів.

Джамала готує фіналістів до Нацвідбору 2026

Продюсерка зауважила, біля боксерів, які виходять у ринг, працює ціла команда, яка налаштовує на бій. Джамала переконана, що перед виступом на сцені так само важливо підготувати конкурсантів.

Зараз дивляться

– Артисту потрібен викладач/коуч/ментор/людина, яка може бути поруч, щоб не розгубитися, не розхитатися, не втратити стан. Ці налаштування тебе збирають. Комусь іноді достатньо кількох слів. Іноді – одного погляду, а іноді потрібно трохи більше часу, – пояснила переможниця Євробачення 2016.

Джамала додала, що до кожного з десяти претендентів потрібен “абсолютно свій підхід” та нагадала, що до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2026 залишається трохи більше ніж тиждень.

Реакція мережі

Підписники оцінили те, як музична продюсерка працює зі своїми підопічними та поділилися, за кого будуть вболівати.

Джа – неймовірна! Так цікаво дивитися такий формат!

Яка крута Джа! Учасники сильні! Дуже-дуже правильний і класний підхід до конкурсантів – просто кайф, мед на вуха краса в очі дивитися на таку підготовку, це рівень!

Leleka неймовірна – кожна нота в саме серце. Вперше після 1944 така пісня.

За Laud вболіваю.

Учасникам пощастило!

Думаю, що такий досвід роботи з професіоналом для всіх учасників стане дуже корисним та мотивувальним для подальшої карʼєри, не беручи до уваги Євробачення.

Тим часом букмекери зробили свій прогноз щодо переможця Нацвідбору на Євробачення 2026, а точніше переможниці. Адже перше місце пророкують Jerry Heil, яка виступить у фіналі конкурсу з піснею Catharticus (prayer).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.