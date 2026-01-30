Похороны Тамары Плашенко: где и когда состоится прощание с актрисой
- Сын Тамары Плашенко раскрыл детали церемонии прощания.
- Артистку проведут в последний путь в пятницу, 30 января.
- В этот же день состоится вечер памяти Тамары Плашенко.
Стало известно, где и когда состоится прощание с Тамарой Плашенко, народной артисткой Украины, актрисой Театра на Подоле.
Детали церемонии раскрыл ее сын Владимир Крыжановский в Facebook.
Прощание с Тамарой Плашенко — подробности
Тамару Плашенко проведут в последний путь в пятницу, 30 января.
Церемония прощания начнется в 11:00 в Театре на Подоле, где актриса работала с 1987 года и в мае 2025-го сыграла свой последний спектакль.
В этот же день в Театре на Печерске состоится вечер памяти Тамары Плашенко. Мероприятие запланировано на 16:00.
— Прощание с Тамарой Плашенко состоится завтра с 11:00 в Театре на Подоле. Вечер памяти состоится в Театре на Печерске в 16:00. Приглашаем родных, друзей и коллег Тамары Александровны, — говорится в сообщении театра.
Напомним, что Тамара Плашенко скончалась 28 января в возрасте 70 лет. Жизнь актрисы унес рак мозга, который у нее диагностировали в апреле прошлого года. Опухоль быстро прогрессировала и оказалась неоперабельной из-за местоположения.
Состояние здоровья Тамары Плашенко ухудшилось два года назад, когда от инфаркта и сопутствующих осложнений скончался ее муж, актер и театральный режиссер Александр Крыжановский.
Фото: Тамара Плашенко