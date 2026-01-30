Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Тамарою Плашенко, народною артисткою України, акторкою Театру на Подолі.

Деталі церемонії розкрив її син Володимир Крижанівський у Facebook.

Прощання з Тамарою Плашенко – деталі

Тамару Плашенко проведуть в останню путь у п’ятницю, 30 січня.

Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 у Театрі на Подолі, де акторка працювала з 1987 року і в травні 2025-го відіграла свою останню виставу.

Цього ж дня у Театрі на Печерську відбудеться вечір пам’яті Тамари Плашенко. Захід запланований на 16:00.

– Прощання з Тамарою Плашенко відбудеться завтра з 11:00 у Театрі на Подолі. Вечір пам’яті відбудеться у Театрі на Печерську о 16:00. Запрошуємо рідних, друзів та колег Тамари Олександрівни, – йдеться у повідомленні театру. Нагадаємо, що Тамара Плашенко померла 28 січня у віці 70 років. Життя акторки забрав рак мозку, який у неї діагностували у квітні минулого року. Пухлина швидко прогресувала й виявилася неоперабельною через місце розташування. Стан здоров’я Тамари Плашенко погіршився два роки тому, коли від інфаркту та супутніх ускладнень помер її чоловік, актор і театральний режисер Олександр Крижанівський. Читайте також У віці 24 років помер режисер Сергій Сасин – причина Фото: Тамара Плашенко

