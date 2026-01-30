Легендарная британская группа The Beatles появится на больших экранах в фильмах режиссера Сэма Мендеса.

Студия Sony Pictures представила первые кадры масштабного проекта The Beatles – A Four Film Cinematic Event.

Он будет состоять из четырех отдельных лент, каждая из которых расскажет историю группы с точки зрения одного из ее участников.

Сейчас смотрят

Кто сыграет участников The Beatles в кино

Первые промо-материалы появились необычным способом – в виде открыток. Создатели наконец показали звездный состав актеров в образах знаменитой ливерпульской четверки.

Кроме Великобритании, открытки доставили в культовые места, связанные с историей группы. Среди локаций — The Beatles Monument и Cavern Club в Гамбурге, Strawberry Field в Центральном парке Нью-Йорка, а также университеты, музыкальные магазины, кафе и концертные площадки в США и Японии.

Напомним, что роль Пола Маккартни досталась Полу Мескалю (Гладиатор 2, Гамнет), Ринго Старра сыграет Барри Киоган (Дюнкерк, Солтберн), образ Джорджа Харрисона воплотит Джозеф Куинн (Очень странные дела) и, наконец, роль Джона Леннона исполнит Харрис Дикинсон (Плохая девочка).

Также в фильмах появятся другие известные актеры в ролях людей, изменивших судьбу группы. В частности, Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни, Джеймс Нортон — легендарного менеджера Брайана Эпштейна, а Анна Савай предстанет в образе Йоко Оно.

Впрочем, не всем поклонникам кастинг показался удачным. В сети можно встретить немало критических комментариев, особенно относительно выбора актера на роль Джорджа Харрисона.

Уникальность проекта и дата премьеры

Это первый случай в истории, когда участники The Beatles и их наследники предоставили полные права на использование музыки и описание жизни музыкантов для художественного кино.

Режиссер Сэм Мендес, известный по фильмам «1917» и «Скайфолл», отметил, что этот проект бросит вызов традиционному представлению о походах в кино.

– Для меня большая честь рассказывать историю величайшей рок-группы всех времен, — заявил режиссер.

Все четыре фильма выйдут в прокат одновременно в апреле 2028 года. Студия Sony Pictures планирует сделать этот релиз глобальным событием, где зрители смогут увидеть целостную историю группы через четыре разных призмы восприятия.

Источник : Variety

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.