Легендарна британська група The Beatles зʼявиться на великих екранах у фільмах від режисера Сема Мендеса.

Студія Sony Pictures представила перші кадри масштабного проєкту The Beatles – A Four Film Cinematic Event.

Він складатиметься з чотирьох окремих стрічок, кожна з яких розповість історію гурту з погляду одного з його учасників.

Зараз дивляться

Хто зіграє учасників The Beatles в кіно

Перші промоматеріали з’явилися у незвичайний спосіб – у вигляді листівок. Творці нарешті показали зірковий склад акторів в образах знаменитої ліверпульської четвірки.

Крім Великої Британії, листівки доставили до культових місць, повʼязаних з історією гурту. Серед локацій – The Beatles Monument і Cavern Club у Гамбурзі, Strawberry Field у Центральному парку Нью-Йорка, а також університети, музичні магазини, кафе та концертні майданчики у США та Японії.

Нагадаємо, що роль Пола Маккартні дісталася Полу Мескалю (Гладіатор 2, Гамнет), Рінго Старра зіграє Баррі Кіоган (Дюнкерк, Солтберн), образ Джорджа Гаррісона втілить Джозеф Квінн (Дивні дива) і нарешті роль Джона Леннона виконає Гарріс Дікінсон (Хороша погана дівчинка).

Також у фільмах з’являться інші відомі актори в ролях людей, що змінили долю гурту. Зокрема, Сірша Ронан зіграє Лінду Маккартні, Джеймс Нортон – легендарного менеджера Брайана Епштейна, а Анна Саваї постане в образі Йоко Оно.

Втім, не всім шанувальникам кастинг видався вдалим. У мережі можна зустріти чимало критичних коментарів, особливо щодо вибору актора на роль Джорджа Гаррісона.

Унікальність проєкту та дата прем’єри

Це перший випадок в історії, коли учасники The Beatles та їхні спадкоємці надали повні права на використання музики та опис життя музикантів для художнього кіно.

Режисер Сем Мендес, відомий за стрічками 1917 та Скайфолл, зазначив, що цей проєкт кине виклик традиційному уявленню про походи в кіно.

– Для мене велика честь розповідати історію найвеличнішого рок-гурту всіх часів, – заявив режисер.

Усі чотири стрічки вийдуть у прокат одночасно у квітні 2028 року. Студія Sony Pictures планує зробити цей реліз глобальною подією, де глядачі зможуть побачити цілісну історію гурту через чотири різні призми сприйняття.

Джерело : Variety

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.