Британский боксер Энтони Джошуа впервые обратился к своим поклонникам после автомобильной аварии в Нигерии, в которой погибли двое его друзей.

Соответствующее видео опубликовано в аккаунтах боксера в социальных сетях.

Джошуа о ДТП в Нигерии

– Последний раз я разговаривал с вами в Майами. У нас было так много планов на конец 2025 года, и у нас была миссия. Мы вернулись домой, поехали к своим семьям, и все перевернулось с ног на голову. Бог – лучший планировщик. Мы можем планировать настолько, насколько это в наших силах, но это было такое непредсказуемое обстоятельство, которое было вне нашего контроля, – сказал он.

Боксер добавил, что он, друзья погибших и их семья “потеряли двух замечательных людей, мы потеряли людей, которых мы очень любили и которые играли важную роль в нашей жизни”.

Сейчас смотрят

– Это тяжело. Это действительно тяжело. Я не собираюсь сидеть здесь и выставлять напоказ все свои эмоции. В наше время легко подвергать людей микроанализу и выносить суждения, но я знаю, что чувствую, и это все, что для меня имеет значение. Я знаю, что является моим долгом, – добавил боксер.

36-летний Джошуа едва сдерживал слезы, рассказывая о своих друзьях. А в посте к видео он признался, что для записи обращения понадобилось несколько попыток.

– Однажды наступит мое время, и я не боюсь… Совсем. На самом деле меня утешает, что у меня есть два брата на той стороне. Я уже терял людей, но не думаю, что терял таких людей, – сказал Джошуа.

Джошуа поблагодарил людей за их слова поддержки и пообещал осуществить мечты своих “братьев”.

– Моя цель – продолжать помогать им достигать их целей. Хотя они физически не могут быть здесь, когда я молюсь, я знаю, что духовно они помогут мне. Мне понадобится не только физическая сила, чтобы пройти через это, понадобится гораздо больше, – отметил Джошуа, добавив, что будет помогать их семьям.

Напомним, Энтони Джошуа попал в аварию 29 декабря недалеко от Лагоса в Нигерии. В ДТП погибли двое его друзей Сина Гами и Латиф Айоделе.

Предварительно, автомобиль Lexus, в котором находился боксер с друзьями, двигался с превышенной скоростью, потерял управление во время обгона и врезался в неподвижный грузовик, припаркованный на обочине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.