Суд у Полтавській області виніс вирок водію у справі про смертельну ДТП, внаслідок якої загинула блогерка Анна Жук, ще троє людей травмувалися, зокрема її син.

Вирок у справі про загибель Анни Жук

Під час судового розгляду чоловік блогерки Володимир Більовцов, який був за кермом Lexus під час аварії, визнав свою провину та розкаявся.

Він відшкодував потерпілим матеріальні й моральні збитки та витрати на лікування. Потерпілі заявили, що не мають до чоловіка претензій, і просили суд не позбавляти його волі.

Зараз дивляться

Суд визнав Володимира Більовцова винним за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження потерпілих. Йому призначили 5 років позбавлення волі.

Однак, врахувавши щире каяття та відшкодування звитків потерпілим, суд звільнив Більовцова від відбування покарання і призначив випробувальний термін на 2 роки. Також чоловіка позбавили права керувати авто на 2 роки.

Що відомо про ДТП, в якій загинула Анна Жук

Аварія сталася 24 січня 2025 року на трасі Київ — Харків поблизу села Засулля Полтавської області.

Як встановив суд, чоловік блогерки Володимир Більовцов рухався у напрямку столиці зі швидкістю понад 110 кілометрів за годину, проявив неуважність, змінив напрямок руху та виїхав за межі проїзної частини.

Внаслідок цього Lexus зіткнувся з вантажівкою Renault Premium 420, що стояла на узбіччі. Суд дійшов висновку, що водій мав технічну можливість уникнути аварії, і ключовою причиною трагедії стали дії чоловіка, а не технічні несправності авто чи дії інших учасників руху.

Унаслідок ДТП 39-річна Анна Жук загинула на місці. Її малолітній син дістав тяжкі травми, водій вантажівки — ушкодження середнього ступеня, і сам Володимир також зазнав травм.

Джерело: Суспільне Полтава

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.