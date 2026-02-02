Боль никогда не утихнет: звезды вспоминают Кузьму Скрябина в день гибели
В понедельник, 2 февраля, исполняется 11 лет со дня гибели украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрей Кузьменко).
Жизнь кумира миллионов оборвала трагическая авария, произошедшая по дороге из Кривого Рога в Киев. Автомобиль Скрябина столкнулся с молоковозом, в результате полученных травм 46-летний артист скончался на месте.
В годовщину гибели Кузьмы Скрябина звезды украинского шоубизнеса чтят память музыканта, делятся архивными фото и признаются, что его очень не хватает.
Наталья Могилевская
На личной странице в Instagram артистка опубликовала серию архивных кадров, на которых позирует вместе со своим другом Кузьмой. Могилевская подчеркнула, что будет нести память о музыканте на протяжении всей своей жизни.
— Именно сейчас тебя особенно не хватает. Пока я буду жить, я буду тебя помнить, — написала Наталья.
Ирина Билык
Ирина Билык поделилась черно-белым фото Скрябина, отметив, что все его слова были пророческими.
Как известно, Кузьма никогда не боялся высказывать собственное мнение. Он открыто говорил о политической ситуации в Украине, критиковал власть, коррупцию и поднимал важные социальные проблемы.
— Все твои слова были пророческими… Не хватает тебя, — обратилась Билык к покойному музыканту.
Джамала
В сториз в Instagram Джамала показала селфи, на которых позирует вместе с фронтменом группы Скрябин.
— 11 лет. Помним, — написала артистка, добавив эмодзи в форме разбитого сердца.
Дочь Кузьмы Скрябина
28-летняя Мария-Барбара Кузьменко поделилась фото, на котором вместе с музыкантом стоит на фоне знака Hollywood в Лос-Анджелесе. Девушка рассказала, что раньше много путешествовала по миру с родителями.
По словам Барбары, с течением времени боль от потери отца ничуть не уменьшается.
— Столько лет прошло… А такая боль никогда не уменьшится, — написала дочь Кузьмы Скрябина.