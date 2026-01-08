Вдова лидера группы Adam Михаила Клименко, который умер в декабре прошлого года, почтила его память. Саша Норова трогательно обратилась к покойному мужу и рассказала о жизни без него.

Жена Клименко о жизни без любимого

Саша Норова вышла на связь в сториз в Instagram в среду, 7 января, ровно через месяц после смерти Михаила Клименко.

Она призналась, что время не облегчило чувство утраты и она до сих пор не может поверить в то, что ее мужа уже нет в живых.

— Ровно месяц, как я тоскую по тебе. Ровно месяц, как я мечтаю, чтобы ты приснился мне. Ровно месяц, как я не верю, что тебя никогда уже не поцелую. Ровно месяц, как целая вечность. Ровно месяц, как я жду тебя, как дура. Ровно месяц, как тебя нет, — написала жена покойного артиста.

Напомним, что лидер группы Adam Михаил Клименко скончался 7 декабря в возрасте 38 лет. Более двух недель музыкант находился в коме, а причиной резкого ухудшения его состояния стал туберкулезный менингит.

Прощание с Клименко состоялось 9 декабря в Национальной филармонии Украины. Похоронили артиста в селе Лубянка возле Гостомеля.

Фото: Саша Норова