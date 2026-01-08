Мечтаю, чтобы ты приснился мне: вдова лидера группы Adam почтила его память
- Саша Норова вышла на связь через месяц после смерти лидера группы Adam.
- Она трогательно обратилась к покойному мужу.
- Норова призналась, что до сих пор не может оправиться после потери родного человека.
Вдова лидера группы Adam Михаила Клименко, который умер в декабре прошлого года, почтила его память. Саша Норова трогательно обратилась к покойному мужу и рассказала о жизни без него.
Жена Клименко о жизни без любимого
Саша Норова вышла на связь в сториз в Instagram в среду, 7 января, ровно через месяц после смерти Михаила Клименко.
Она призналась, что время не облегчило чувство утраты и она до сих пор не может поверить в то, что ее мужа уже нет в живых.
— Ровно месяц, как я тоскую по тебе. Ровно месяц, как я мечтаю, чтобы ты приснился мне. Ровно месяц, как я не верю, что тебя никогда уже не поцелую. Ровно месяц, как целая вечность. Ровно месяц, как я жду тебя, как дура. Ровно месяц, как тебя нет, — написала жена покойного артиста.
Напомним, что лидер группы Adam Михаил Клименко скончался 7 декабря в возрасте 38 лет. Более двух недель музыкант находился в коме, а причиной резкого ухудшения его состояния стал туберкулезный менингит.
Прощание с Клименко состоялось 9 декабря в Национальной филармонии Украины. Похоронили артиста в селе Лубянка возле Гостомеля.
Фото: Саша Норова