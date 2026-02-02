Лейбл Nova Music и певица Кажанна официально урегулировали конфликт и завершили сотрудничество.

Стороны сообщили, что все финансовые и правовые вопросы решили путем переговоров, а дальнейшую работу над своим музыкальным проектом артистка будет вести самостоятельно.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в соцсетях Nova Music и Кажанны.

Что передал лейбл Кажанне

В заявлении отмечается, что лейбл предоставил артистке полную и детализированную финансовую отчетность за весь период сотрудничества.

Кроме того, Nova Music передал Кажанне:

дистрибуцию бэк-каталога;

всю долю имущественных прав, принадлежавшую лейблу, на песни, фонограммы, видеоклипы и другие материалы, созданные в ходе сотрудничества;

все доступы к платформам и страницам проекта, включая логины, пароли и права администратора.

Отдельно лейбл подчеркнул, что не претендует на торговую марку, признает Кажанну единственной правообладательницей и не будет создавать никаких препятствий в ее использовании.

Сама певица подтвердила завершение истории коротким прощальным комментарием под постом Nova Music.

В дальнейшем Кажанна будет работать над своим проектом самостоятельно, без участия лейбла. Точку в скандале певица поставила и у себя в сториз.

– Празднуем! А еще этот конченный январь наконец-то закончился, – эмоционально подытожила артистка.

Как возник конфликт

Обострение ситуации между Кажанной и Nova Music произошло на фоне Нацотбора на Евровидение 2026.

После обнародования песен финалистов конкурса певица опубликовала пародийное видео, в котором иронично обыграла религиозные мотивы конкурсной песни Jerry Heil Catharticus (Prayer), использовав мотивы собственного хита Boy.

Ролик вызвал волну критики со стороны фанатов Jerry Heil. На фоне хейта Кажанна сделала ряд постов в Threads о проблемах и лицемерии в музыкальной индустрии, которые впоследствии удалила.

Позже певица обнародовала детали сотрудничества с Nova Music, назвав контракт “рабским” и заявив о финансовых трудностях, задержках выплат и отсутствии доступа к полной финансовой отчетности.

Основательница Nova Music и финалистка Нацотбора 2026 Jerry Heil публично отвергла обвинения в рабских условиях. В компании также сообщали, что сотрудничество, которое длилось с октября 2023 года, было убыточным, однако никаких компенсаций за инвестиции от артистки требовать не будут.

Фото: Кажанна

