Лейбл Nova Music і співачка Кажанна офіційно врегулювали конфлікт і завершили співпрацю.

Сторони повідомили, що всі фінансові та правові питання вирішили шляхом переговорів, а подальшу роботу над своїм музичним проєктом артистка вестиме самостійно.

Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій у соцмережах Nova Music і Кажанни.

Зараз дивляться

Що передав лейбл Кажанні

У заяві зазначається, що лейбл надав артистці повну та деталізовану фінансову звітність за весь період співпраці.

Крім того, Nova Music передав Кажанні:

дистрибуцію бек-каталогу;

усю частку майнових прав, яка належала лейблу, на пісні, фонограми, відеокліпи та інші матеріали, створені під час співпраці;

всі доступи до платформ і сторінок проєкту, включно з логінами, паролями та адміністраторськими правами.

Окремо лейбл наголосив, що не претендує на торгову марку, визнає Кажанну єдиною правовласницею і не чинитиме жодних перешкод у її використанні.

Сама співачка підтвердила завершення історії коротким прощальним коментарем під постом Nova Music.

Надалі Кажанна працюватиме над своїм проєктом самостійно, без участі лейблу. Крапку у скандалі співачка поставила й у себе в сториз.

– Святкуємо! А ще цей кончений січень нарешті закінчився, – емоційно підсумувала артистка.

Як виник конфлікт

Загострення ситуації між Кажанною та Nova Music відбулося на тлі Нацвідбору на Євробачення 2026.

Після оприлюднення пісень фіналістів конкурсу співачка опублікувала пародійне відео, у якому іронічно обіграла релігійні мотиви конкурсної пісні Jerry Heil Catharticus (Prayer), використавши мотиви власного хіта Boy.

Ролик викликав хвилю критики з боку фанатів Jerry Heil. На тлі хейту Кажанна зробила низку дописів у Threads про проблеми та лицемірство в музичній індустрії, які згодом видалила.

Пізніше співачка оприлюднила деталі співпраці з Nova Music, назвавши контракт “рабським” та заявивши про фінансові труднощі, затримки виплат і відсутність доступу до повної фінансової звітності.

Засновниця Nova Music та фіналістка Нацвідбору 2026 Jerry Heil публічно відкинула звинувачення в рабських умовах. У компанії також повідомляли, що співпраця, яка тривала з жовтня 2023 року, була збитковою, однак жодних компенсацій за інвестиції від артистки не вимагатимуть.

Фото: Кажанна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.