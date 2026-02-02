Святкуємо: Кажанна поставила крапку в конфлікті з Nova Music
- Nova Music і Кажанна остаточно врегулювали конфлікт.
- Лейбл відмовився від будь-яких претензій на торгову марку артистки.
- Раніше конфлікт загострився на тлі Нацвідбору на Євробачення 2026.
Лейбл Nova Music і співачка Кажанна офіційно врегулювали конфлікт і завершили співпрацю.
Сторони повідомили, що всі фінансові та правові питання вирішили шляхом переговорів, а подальшу роботу над своїм музичним проєктом артистка вестиме самостійно.
Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій у соцмережах Nova Music і Кажанни.
Що передав лейбл Кажанні
У заяві зазначається, що лейбл надав артистці повну та деталізовану фінансову звітність за весь період співпраці.
Крім того, Nova Music передав Кажанні:
- дистрибуцію бек-каталогу;
- усю частку майнових прав, яка належала лейблу, на пісні, фонограми, відеокліпи та інші матеріали, створені під час співпраці;
- всі доступи до платформ і сторінок проєкту, включно з логінами, паролями та адміністраторськими правами.
Окремо лейбл наголосив, що не претендує на торгову марку, визнає Кажанну єдиною правовласницею і не чинитиме жодних перешкод у її використанні.
Сама співачка підтвердила завершення історії коротким прощальним коментарем під постом Nova Music.
Надалі Кажанна працюватиме над своїм проєктом самостійно, без участі лейблу. Крапку у скандалі співачка поставила й у себе в сториз.
– Святкуємо! А ще цей кончений січень нарешті закінчився, – емоційно підсумувала артистка.
Як виник конфлікт
Загострення ситуації між Кажанною та Nova Music відбулося на тлі Нацвідбору на Євробачення 2026.
Після оприлюднення пісень фіналістів конкурсу співачка опублікувала пародійне відео, у якому іронічно обіграла релігійні мотиви конкурсної пісні Jerry Heil Catharticus (Prayer), використавши мотиви власного хіта Boy.
Ролик викликав хвилю критики з боку фанатів Jerry Heil. На тлі хейту Кажанна зробила низку дописів у Threads про проблеми та лицемірство в музичній індустрії, які згодом видалила.
Пізніше співачка оприлюднила деталі співпраці з Nova Music, назвавши контракт “рабським” та заявивши про фінансові труднощі, затримки виплат і відсутність доступу до повної фінансової звітності.
Засновниця Nova Music та фіналістка Нацвідбору 2026 Jerry Heil публічно відкинула звинувачення в рабських умовах. У компанії також повідомляли, що співпраця, яка тривала з жовтня 2023 року, була збитковою, однак жодних компенсацій за інвестиції від артистки не вимагатимуть.
Фото: Кажанна