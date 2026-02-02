Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал 68-ю церемонию вручения премии Грэмми, которая состоялась в ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе, из-за шуток ведущего Тревора Ноа.

Американский лидер назвал трансляцию “практически непригодной для просмотра” и пригрозил ведущему судебным иском.

Дональд Трамп высказался о Грэмми

Во время церемонии Грэмми, когда Билли Айлиш объявили победительницей в номинации Песня года, Тревор Ноа пошутил:

— Это Грэмми, которую хочет получить каждый артист — почти так же, как Трамп хочет получить Гренландию. Это логично, ведь после смерти Эпштейна ему нужен новый остров, чтобы проводить время с Биллом Клинтоном. Я же говорил, это мой последний год! Что вы с этим сделаете?

Тревор Ноа снова подшучивает над Дональдом Трампом #Grammys: «Песня года — это Грэмми, которую каждый артист хочет получить почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию, что вполне логично, потому что остров Эпштайна исчез, и ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном» pic.twitter.com/quUWEpX4NL — Deadline (@DEADLINE) 2 февраля 2026 года

После церемонии Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, раскритиковав Грэмми и Тревора Ноа за то, что ведущий упомянул его и Билла Клинтона в контексте дела Джеффри Эпштейна.

— Премия Грэмми — это худшее, что может быть, ее практически невозможно смотреть! CBS повезло, что эта ерунда больше не заполняет их эфир. Ведущий Тревор Ноа, кто бы он ни был, почти такой же плохой, как Джимми Киммел на церемонии вручения премии Оскар с низкими рейтингами, — написал президент США.

Трамп опроверг слова ведущего, заявив, что Ноа неправдиво высказался о том, что он и Билл Клинтон проводили время на острове Эпштейна.

— Неправда!!! Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был ни на острове Эпштейна, ни где-то поблизости, и до сегодняшнего вечера, когда прозвучало это ложное и клеветническое заявление, меня никогда не обвиняли в том, что я там был, даже фейковые СМИ, — заявил политик.

Президент США назвал Ноа “полным неудачником” и посоветовал ему “разобраться в фактах”.

— Похоже, я отправлю своих адвокатов, чтобы они подали в суд на этого бедного, жалкого, несчастного, дурака-ведущего и потребовали от него огромную компенсацию. Готовься, Ноа, я немного развлекусь с тобой! — добавил Трамп.

Отметим, что Тревор Ноа уже шестой год подряд является ведущим церемонии вручения премии Гремии. Традиционно комик в своих монологах не обошел тему политики и события, происходящие в мире.

Недавно Минюст США обнародовал более 3 млн страниц документов по делу Джеффри Эпштейна.

Там содержатся упоминания об американском лидере Дональде Трампе и других влиятельных фигурах, в частности о предпринимателе, миллиардере Илоне Маске, а также 42-м президенте Соединенных Штатов Билле Клинтоне.

Источник : Billboard

