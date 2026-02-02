Президент США Дональд Трамп публічно розкритикував 68-му церемонію вручення премії Греммі, яка відбулася у ніч на 2 лютого в Лос-Анджелесі, через жарти ведучого Тревора Ноа.

Американський лідер назвав трансляцію “практично непридатною для перегляду” та пригорозив ведучому судовим позовом.

Дональд Трамп висловився про Греммі

Під час церемонії Греммі, коли Біллі Айліш оголосили переможницею в номінації Пісня року, Тревор Ноа пожартував:

– Це Греммі, яку хоче отримати кожен артист — майже так само, як Трамп хоче отримати Гренландію. Це логічно, адже після смерті Епштейна йому потрібен новий острів, щоб проводити час із Біллом Клінтоном. Я ж казав, це мій останній рік! Що ви з цим зробите?

Після церемонії Дональд Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, розкритикувавши Греммі та Тревора Ноа через те, що ведучий згадав його та Білла Клінтона у контексті справи Джеффрі Епштейна.

– Премія Греммі — це найгірше, що може бути, її практично неможливо дивитися! CBS пощастило, що ця нісенітниця більше не заповнює їхній ефір. Ведучий Тревор Ноа, хто б він не був, майже такий же поганий, як Джиммі Кіммел на церемонії вручення премії Оскар з низькими рейтингами, – написав президент США.

Трамп заперечив слова ведучого, заявивши, що Ноа неправдиво висловився про те, що він та Білл Клінтон проводили час на острові Епштейна.

– Неправда!!! Я не можу говорити за Білла, але я ніколи не був ні на острові Епштейна, ні десь поблизу, і до сьогоднішнього вечора, коли прозвучала ця неправдива і наклепницька заява, мене ніколи не звинувачували в тому, що я там був, навіть фейкові ЗМІ, — заявив політик.

Президент США назвав Ноа “повним невдахою” та порадив йому “розібратися у фактах”.

– Схоже, я відправлю своїх адвокатів, щоб вони подали до суду на цього бідного, жалюгідного, безталанного, дурня-ведучого і зажадали від нього величезну компенсацію. Готуйся, Ноа, я трохи розважуся з тобою! – додав Трамп.

Зазначимо, Тревор Ноа вже шостий рік поспіль є ведучим церемонії вручення премії Гремії. Традиційно комік у своїх монологах не оминув тему політики та події, які відбуваються у світі.

Нещодавно Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок документів у справі Джеффрі Епштейна.

Там містяться згадки про американського лідера Дональда Трампа та інших впливових фігур, зокрема про підприємця, мільярдера Ілона Маска, а також 42-го президента Сполучених Штатів Білла Клінтона.

