Скандал вокруг рекламного видео актрисы Сидни Суини, которая неделю назад “украсила” знак Hollywood бюстгальтерами, получил продолжение.

Глава организации, занимающейся памятником, заявил: кадры с развешенным бельем – подделка, а саму съемку никто не разрешал.

Что это было – детали рекламного скандала

Хотя видео в Instagram Сидни Суини выглядит эффектно и реалистично, Джефф Зарриннам из Hollywood Sign Trust утверждает, что зрителей ввели в заблуждение.

По его словам, кадры, где надпись полностью завешена цепями из лифчиков, созданы с помощью компьютерной графики.

Он объяснил, что покрыть гигантские 15-метровые буквы бельем за одну ночь физически невозможно.

Для сравнения: когда знак официально меняли в честь победы в Суперкубке, это требовало часов работы профессиональных команд и детального планирования. В случае со Суини это была лишь “магия монтажа”, утверждает Зарриннам.

Впрочем, к самим буквам звезда Эйфории вместе с командой действительно приблизилась. Поэтому после выхода ролика многих удивляло, почему актрису не задержали на месте.

Как Сидни Суини обошла охрану

Выяснилось, что датчики движения на самом деле сработали, а соседи вызвали службу безопасности. Полиция не приехала только из-за досадной ошибки. Кто-то из съемочной группы заверил, что у них есть все разрешения.

Из-за этого недоразумения вызов отменили. На самом деле звезда имела право снимать только в парке рядом, но категорически не имела разрешения заходить за забор к самим буквам.

Хотя полиция Лос-Анджелеса заявляет, что “преступление не совершено”, руководство Hollywood Sign Trust настроено решительно. Зарриннам рассматривает возможность подать на команду Суини в суд, чтобы остановить других желающих подобных выходок.

Он также добавил, что звезда сильно рисковала жизнью ради рекламы. Она залезла на букву L, но если бы попыталась подняться на соседнюю H, то могла бы сорваться и сломать шею. Пока Сидни Суини и ее представители продолжают игнорировать запросы о комментариях.

Источник : BBC

