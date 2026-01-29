Певица Елена Тополя, которой угрожали публикацией интимных видео, стала главной героиней социального проекта.

Артистка снялась в серии фото, которые легли в основу календаря Мое тело – мой голос.

Елена Тополя снялась для календаря

Фотографии для проекта звезда выбрала довольно откровенные – по одной на каждый месяц. Каждый снимок сопровождает манифест, например “моя сексуальность – это часть моей силы”, “мое тело – мой выбор”, “разнообразие – это красота” и другие.

Отдельно отмечено, что календарь формирует сознательное и уважительное отношение к сексуальности, телесной автономии и личным границам, акцентируя внимание на правах человека и гендерном равенстве.

– Этот календарь родился из моего глубокого убеждения, что каждый человек имеет право на свои границы, на свое “да” и “нет”, на свободу любить себя и свое тело без стыда или страха. Я написала важные слова на своем теле, потому что это мой голос, моя сила и мой выбор, – уверена Елена Тополя.

Проект реализован совместно с общественной организацией ДІвчата, где подчеркнули, что календарь может быть полезен в работе с подростками и молодежью, а также в профессиональной деятельности педагогов и психологов.

Реакция сети

Пользователи соцсетей отмечают, что это удачная идея. Поскольку певица сразу заявила, что не собирается стесняться из-за шантажа, потому что ничего не нарушала, ничего плохого не сделала и имеет полное право на личную жизнь.

Круто!

Роскошно!

Это лучшая коллаборация! Тот момент, когда из лимонов вы создали лимонад.

Леночка, вы – невероятная, замечательная, лучшая! Создатель очень любит сильных и несокрушимых, а вы – такая! – пишут люди.

Во время скандала Елену Тополю поддержали многие звезды и инфлюенсеры. В частности, актриса Наталья Денисенко написала, что болезненно переживает публичную травлю женщин за сексуальность и женственность.

