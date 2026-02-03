Скандал навколо рекламного відео акторки Сідні Свіні, яка тиждень тому “прикрасила” знак Hollywood бюстгальтерами, отримав продовження.

Голова організації, що опікується пам’яткою, заявив: кадри з розвішаною білизною – підробка, а саму зйомку ніхто не дозволяв.

Що це було – деталі рекламного скандалу

Хоча відео в Instagram Сідні Свіні має ефектний та реалістичний вигляд, Джефф Зарріннам із Hollywood Sign Trust стверджує, що глядачів ввели в оману.

За його словами, кадри, де напис повністю завішаний ланцюгами з ліфчиків, створені за допомогою комп’ютерної графіки.

Він пояснив, що вкрити гігантські 15-метрові літери білизною за одну ніч фізично неможливо.

Для порівняння: коли знак офіційно змінювали на честь перемоги у Супербоулі, це вимагало годин роботи професійних команд і детального планування. У випадку зі Свіні це була лише “магія монтажу”, стверджує Зарріннам.

Втім, до самих літер зірка Ейфорії разом з командою дійсно наблизилася. Тож після виходу ролика багатьох дивувало, чому акторку не затримали на місці.

Як Сідні Свіні обійшла охорону

З’ясувалося, що датчики руху насправді спрацювали, а сусіди викликали службу безпеки. Поліція не приїхала лише через прикру помилку. Хтось зі знімальної групи запевнив, що вони мають усі дозволи.

Через це непорозуміння виклик скасували. Насправді ж зірка мала право знімати лише в парку поруч, але категорично не мала дозволу заходити за паркан до самих літер.

Хоч поліція Лос-Анджелеса заявляє, що “злочину не скоєно”, керівництво Hollywood Sign Trust налаштоване рішуче. Зарріннам розглядає можливість подати на команду Свіні до суду, щоб зупинити інших охочих до подібних витівок.

Він також додав, що зірка сильно ризикувала життям заради реклами. Вона залазила на літеру L, але якби спробувала піднятися на сусідню H, то могла б зірватися та зламати шию. Наразі Сідні Свіні та її представники продовжують ігнорувати запити про коментарі.

Джерело : BBC

