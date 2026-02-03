Из Тринити — в блондинку: финалистка Нацотбора Monokate кардинально изменила образ
- Финалистка национального отбора на Евровидение 2026 Monokate кардинально изменила имидж.
- Над перевоплощением артистки работал звездный визажист Егор Андрюшин.
Финалистка Нацотбора на Евровидение 2026 Monokate поэкспериментировала со своим имиджем, кардинально изменив образ.
В этом Екатерине Павленко помог звездный визажист Егор Андрюшин, который специализируется на перевоплощениях украинских знаменитостей.
Monokate стала блондинкой
В кресле Андрюшина побывало уже немало артистов и инфлюенсеров. Его ролики всегда построены на контрасте: сначала образ “до” – без макияжа и прически, затем – “после”.
– Готовим образ на Евровидение, – говорится в подписи к видео.
В результате эксперимента Екатерина, которую в сети часто называют Тринити из-за сходства с героиней Матрицы, превратилась в длинноволосую блондинку.
Реакция сети
В комментариях отметилась рэп-исполнительница Alyona Alyona, которой очень понравилась трансформация Павленко. В свою очередь визажист предупредил артистку, что ее также ждет перевоплощение.
Большинство комментаторов согласны с Alyona Alyona. Впрочем, есть и те, кто видит в ней только Тринити.
- Ого, как неожиданно!
- Wow! Это что-то космически красивое. Цукерочка!
- Молю, только не блонд! Только Тринити, только хард-кор!
- Екатерина, вы и с макияжем, и без – такая красивая!
- Ой, нет! Она – шикарная брюнетка и без макияжа.
- Супер все – и макияж, и наряд, и магнетический взгляд!
- Красиво, да. Но что-то исконное потерялось в этом образе.
Напомним, что Monokate и еще девять финалистов Нацотбора выйдут на сцену уже в эту субботу, 7 февраля. Именно тогда станет известно, кто представит Украину на Евровидении 2026, которое состоится в Вене.