Финалистка Нацотбора на Евровидение 2026 Monokate поэкспериментировала со своим имиджем, кардинально изменив образ.

В этом Екатерине Павленко помог звездный визажист Егор Андрюшин, который специализируется на перевоплощениях украинских знаменитостей.

Monokate стала блондинкой

В кресле Андрюшина побывало уже немало артистов и инфлюенсеров. Его ролики всегда построены на контрасте: сначала образ “до” – без макияжа и прически, затем – “после”.

Сейчас смотрят

– Готовим образ на Евровидение, – говорится в подписи к видео.

В результате эксперимента Екатерина, которую в сети часто называют Тринити из-за сходства с героиней Матрицы, превратилась в длинноволосую блондинку.

Реакция сети

В комментариях отметилась рэп-исполнительница Alyona Alyona, которой очень понравилась трансформация Павленко. В свою очередь визажист предупредил артистку, что ее также ждет перевоплощение.

Большинство комментаторов согласны с Alyona Alyona. Впрочем, есть и те, кто видит в ней только Тринити.

Ого, как неожиданно!

Wow! Это что-то космически красивое. Цукерочка!

Молю, только не блонд! Только Тринити, только хард-кор!

Екатерина, вы и с макияжем, и без – такая красивая!

Ой, нет! Она – шикарная брюнетка и без макияжа.

Супер все – и макияж, и наряд, и магнетический взгляд!

Красиво, да. Но что-то исконное потерялось в этом образе.

Напомним, что Monokate и еще девять финалистов Нацотбора выйдут на сцену уже в эту субботу, 7 февраля. Именно тогда станет известно, кто представит Украину на Евровидении 2026, которое состоится в Вене.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.