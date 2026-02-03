Із Трініті — у білявку: фіналістка Нацвідбору Monokate кардинально змінила образ
- Фіналістка Нацвідбору на Євробачення 2026 Monokate кардинально змінила імідж.
- Над перевтіленням артистки працював зірковий візажист Єгор Андрюшин.
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення 2026 Monokate поекспериментувала зі своїм іміджем, кардинально змінивши образ.
У цьому Катерині Павленко допоміг зірковий візажист Єгор Андрюшин, який спеціалізується на перевтіленнях українських знаменитостей.
Monokate стала білявкою
В кріслі Андрюшина побувало вже чимало артистів та інфлюенсерів. Його ролики завжди побудовані на контрасті: спочатку образ “до” – без мейкапу та зачіски, потім “після”.
– Готуємо образ на Євробачення, – йдеться у підписі до відео.
У результаті експерименту Катерина, яку в мережі часто називають Трініті через схожість з героїнею Матриці, перетворилася на довговолосу білявку.
Реакція мережі
В коментарях відзначилася реперка Alyona Alyona, якій дуже сподобалася трансформація Павленко. Натомість візажист попередив артистку, що на неї також чекає перевтілення.
Більшість коментаторів згодні з Alyona Alyona. Втім, є й ті, хто бачить у ній тільки Трініті.
- Ого, як неочікувано!
- Wow! Це щось космічно красиве. Цукерочка!
- Благаю, тільки не блонд! Тільки Трініті, тільки хард-кор!
- Катерино, ви й з мейкапом і без – така гарна!
- Ой, ні! Вона – шикарна брюнетка і без макіяжу.
- Супер все – і мейк, і вбрання, і магнетичний погляд!
- Красиво, так. Але щось питоме втратилося в цьому образі.
Нагадаємо, що Monokate та ще девʼять фіналістів Нацвідбору вийдуть на сцену вже у цю суботу, 7 лютого. Саме тоді стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2026, що відбудеться у Відні.