Фіналістка Нацвідбору на Євробачення 2026 Monokate поекспериментувала зі своїм іміджем, кардинально змінивши образ.

У цьому Катерині Павленко допоміг зірковий візажист Єгор Андрюшин, який спеціалізується на перевтіленнях українських знаменитостей.

Monokate стала білявкою

В кріслі Андрюшина побувало вже чимало артистів та інфлюенсерів. Його ролики завжди побудовані на контрасті: спочатку образ “до” – без мейкапу та зачіски, потім “після”.

– Готуємо образ на Євробачення, – йдеться у підписі до відео.

У результаті експерименту Катерина, яку в мережі часто називають Трініті через схожість з героїнею Матриці, перетворилася на довговолосу білявку.

Реакція мережі

В коментарях відзначилася реперка Alyona Alyona, якій дуже сподобалася трансформація Павленко. Натомість візажист попередив артистку, що на неї також чекає перевтілення.

Більшість коментаторів згодні з Alyona Alyona. Втім, є й ті, хто бачить у ній тільки Трініті.

Ого, як неочікувано!

Wow! Це щось космічно красиве. Цукерочка!

Благаю, тільки не блонд! Тільки Трініті, тільки хард-кор!

Катерино, ви й з мейкапом і без – така гарна!

Ой, ні! Вона – шикарна брюнетка і без макіяжу.

Супер все – і мейк, і вбрання, і магнетичний погляд!

Красиво, так. Але щось питоме втратилося в цьому образі.

Нагадаємо, що Monokate та ще девʼять фіналістів Нацвідбору вийдуть на сцену вже у цю суботу, 7 лютого. Саме тоді стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2026, що відбудеться у Відні.

