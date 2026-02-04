Посольство Украины во Франции выразило возмущение планами парижского Театра Елисейских полей провести серию выступлений российских артистов.

Дипломаты называют это попыткой устроить российский пропагандистский сезон в самом центре французской столицы.

Кто заявлен в программе театра

По информации посольства, в театре должны выступить Анна Нетребко, Александра Довгань, Григорий Соколов, Николай Луганский и Дмитрий Маслеев.

Сейчас смотрят

– Некоторые из них выступали перед российскими военными и получали из рук Путина ордена за вклад в продвижение империалистической, колониальной и убийственной пропаганды. Теперь они приглашены, чтобы замылить глаза французской публике, – отмечают в диппредставительстве.

В заявлении подчеркивается, что приглашение таких исполнителей в Париж похоже на попытку создать положительный образ российской культуры и отвлечь внимание от преступлений России против Украины и украинцев.

Культура как оружие Кремля

В посольстве напомнили, что для Кремля культура является таким же оружием, как ракеты или танки.

– Российские артисты, поддерживая агрессию, оправдывают войну и имперские нарративы Кремля. В то время когда Россия совершает геноцид украинцев, оставляя миллионы людей без тепла и электричества в лютые морозы, когда украинцы ежедневно страдают от атак и оккупации, а также когда Россия уничтожает культурное наследие и пытает художников, любые попытки представить российскую культуру как “нейтральную” являются ничем иным, как циничной отбеливающей операцией, – убеждены украинские дипломаты.

Ситуация выглядит особенно провокационной на фоне того, что сейчас во Франции проходят украинские сезоны под лозунгом Culture contre-attaque (Культура наносит ответный удар).

В то время как украинские художники рассказывают миру правду о войне и сопротивлении, появление сторонников Путина на известной парижской сцене нивелирует эти усилия, добавляют в дипломатическом ведомстве.

Реакция Украины

Посольство Украины во Франции сообщило, что уже обратилось в Министерство иностранных дел и Министерство культуры Франции.

В диппредставительстве выразили надежду, что французские партнеры и общественность, которые неоднократно демонстрировали солидарность с Украиной, дадут надлежащую оценку ситуации.

Дипломаты подчеркивают, что “культура должна служить свободе и правде, а не становиться инструментом для прикрытия военных преступлений и геноцида”.

Между тем в немецком городе Мангейм отменили концерт российского скрипача Вадима Репина, который должен был состояться 22 февраля – за два дня до четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.