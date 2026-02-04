Российский десант в Париже: посольство Украины бьет тревогу из-за гастролей путинистов
- Посольство Украины во Франции резко отреагировало на программу парижского Театра Елисейских полей.
- В театре запланированы выступления российских артистов, связанных с поддержкой войны против Украины.
- Украинские дипломаты называют это попыткой легитимизировать российскую пропаганду через культуру.
Посольство Украины во Франции выразило возмущение планами парижского Театра Елисейских полей провести серию выступлений российских артистов.
Дипломаты называют это попыткой устроить российский пропагандистский сезон в самом центре французской столицы.
Кто заявлен в программе театра
По информации посольства, в театре должны выступить Анна Нетребко, Александра Довгань, Григорий Соколов, Николай Луганский и Дмитрий Маслеев.
– Некоторые из них выступали перед российскими военными и получали из рук Путина ордена за вклад в продвижение империалистической, колониальной и убийственной пропаганды. Теперь они приглашены, чтобы замылить глаза французской публике, – отмечают в диппредставительстве.
В заявлении подчеркивается, что приглашение таких исполнителей в Париж похоже на попытку создать положительный образ российской культуры и отвлечь внимание от преступлений России против Украины и украинцев.
Культура как оружие Кремля
В посольстве напомнили, что для Кремля культура является таким же оружием, как ракеты или танки.
– Российские артисты, поддерживая агрессию, оправдывают войну и имперские нарративы Кремля. В то время когда Россия совершает геноцид украинцев, оставляя миллионы людей без тепла и электричества в лютые морозы, когда украинцы ежедневно страдают от атак и оккупации, а также когда Россия уничтожает культурное наследие и пытает художников, любые попытки представить российскую культуру как “нейтральную” являются ничем иным, как циничной отбеливающей операцией, – убеждены украинские дипломаты.
Ситуация выглядит особенно провокационной на фоне того, что сейчас во Франции проходят украинские сезоны под лозунгом Culture contre-attaque (Культура наносит ответный удар).
В то время как украинские художники рассказывают миру правду о войне и сопротивлении, появление сторонников Путина на известной парижской сцене нивелирует эти усилия, добавляют в дипломатическом ведомстве.
Реакция Украины
Посольство Украины во Франции сообщило, что уже обратилось в Министерство иностранных дел и Министерство культуры Франции.
В диппредставительстве выразили надежду, что французские партнеры и общественность, которые неоднократно демонстрировали солидарность с Украиной, дадут надлежащую оценку ситуации.
Дипломаты подчеркивают, что “культура должна служить свободе и правде, а не становиться инструментом для прикрытия военных преступлений и геноцида”.
Между тем в немецком городе Мангейм отменили концерт российского скрипача Вадима Репина, который должен был состояться 22 февраля – за два дня до четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.