Посольство України у Франції висловило обурення через плани паризького Театру Єлисейських полів провести серію виступів російських артистів.

Дипломати називають це спробою влаштувати російський пропагандистський сезон у самому центрі французької столиці.

Хто заявлений у програмі театру

За інформацією посольства, у театрі мають виступити Анна Нетребко, Александра Довгань, Григорій Соколов, Ніколай Луганський та Дмітрій Масльов.

– Деякі з них виступали перед російськими військовими й отримували з рук Путіна ордени за внесок у просування імперіалістичної, колоніальної та вбивчої пропаганди. Тепер вони запрошені, щоб замилити очі французькій публіці, – зазначають у диппредставництві.

У заяві підкреслюється, що запрошення таких виконавців до Парижа схоже на спробу створити позитивний образ російської культури та відвернути увагу від злочинів Росії проти України та українців.

Культура як зброя Кремля

У посольстві нагадали, що для Кремля культура є такою ж зброєю, як ракети чи танки.

– Російські артисти, підтримуючи агресію, виправдовують війну та імперські наративи Кремля. У той час, коли Росія чинить геноцид українців, залишаючи мільйони людей без тепла та електрики в люті морози, коли українці щодня потерпають від атак та окупації, а також коли Росія нищить культурну спадщину та катує митців, будь-які спроби представити російську культуру як “нейтральну” є нічим іншим, як цинічна відбілювальна операція, – переконані українські дипломати.

Ситуація має особливо провокативний вигляд на тлі того, що зараз у Франції тривають українські сезони під гаслом Culture contre-attaque (Культура завдає удару у відповідь).

У той час як українські митці розповідають світові правду про війну та спротив, поява прихильників Путіна на відомій паризькій сцені нівелює ці зусилля, додають у дипломатичному відомстві.

Реакція України

Посольство України у Франції повідомило, що вже звернулося до Міністерства закордонних справ Франції та Міністерства культури Франції.

У диппредставництві висловили сподівання, що французькі партнери та громадськість, які неодноразово демонстрували солідарність з Україною, дадуть належну оцінку ситуації.

Дипломати наголошують, що “культура має служити свободі та правді, а не ставати інструментом для прикриття воєнних злочинів та геноциду”.

Тим часом у німецькому місті Мангайм скасували концерт російського скрипаля Вадима Рєпіна, який мав відбутися 22 лютого – за два дні до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

