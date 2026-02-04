Російський десант у Парижі: посольство України б’є на сполох через гастролі путіністів
- Посольство України у Франції різко відреагувало на програму паризького Театру Єлисейських полів.
- У театрі заплановані виступи російських артистів, пов’язаних із підтримкою війни проти України.
- Українські дипломати називають це спробою легітимізувати російську пропаганду через культуру.
Посольство України у Франції висловило обурення через плани паризького Театру Єлисейських полів провести серію виступів російських артистів.
Дипломати називають це спробою влаштувати російський пропагандистський сезон у самому центрі французької столиці.
Хто заявлений у програмі театру
За інформацією посольства, у театрі мають виступити Анна Нетребко, Александра Довгань, Григорій Соколов, Ніколай Луганський та Дмітрій Масльов.
– Деякі з них виступали перед російськими військовими й отримували з рук Путіна ордени за внесок у просування імперіалістичної, колоніальної та вбивчої пропаганди. Тепер вони запрошені, щоб замилити очі французькій публіці, – зазначають у диппредставництві.
У заяві підкреслюється, що запрошення таких виконавців до Парижа схоже на спробу створити позитивний образ російської культури та відвернути увагу від злочинів Росії проти України та українців.
Культура як зброя Кремля
У посольстві нагадали, що для Кремля культура є такою ж зброєю, як ракети чи танки.
– Російські артисти, підтримуючи агресію, виправдовують війну та імперські наративи Кремля. У той час, коли Росія чинить геноцид українців, залишаючи мільйони людей без тепла та електрики в люті морози, коли українці щодня потерпають від атак та окупації, а також коли Росія нищить культурну спадщину та катує митців, будь-які спроби представити російську культуру як “нейтральну” є нічим іншим, як цинічна відбілювальна операція, – переконані українські дипломати.
Ситуація має особливо провокативний вигляд на тлі того, що зараз у Франції тривають українські сезони під гаслом Culture contre-attaque (Культура завдає удару у відповідь).
У той час як українські митці розповідають світові правду про війну та спротив, поява прихильників Путіна на відомій паризькій сцені нівелює ці зусилля, додають у дипломатичному відомстві.
Реакція України
Посольство України у Франції повідомило, що вже звернулося до Міністерства закордонних справ Франції та Міністерства культури Франції.
У диппредставництві висловили сподівання, що французькі партнери та громадськість, які неодноразово демонстрували солідарність з Україною, дадуть належну оцінку ситуації.
Дипломати наголошують, що “культура має служити свободі та правді, а не ставати інструментом для прикриття воєнних злочинів та геноциду”.
Тим часом у німецькому місті Мангайм скасували концерт російського скрипаля Вадима Рєпіна, який мав відбутися 22 лютого – за два дні до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.