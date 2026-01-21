У німецькому місті Мангайм скасували концерт російського скрипаля Вадима Рєпіна, який мав відбутися 22 лютого – за два дні до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Рішення ухвалили після офіційного звернення посольства України у ФРН, повідомляє BackstageClassical.

Рєпін мав виконати Другий скрипковий концерт Сергія Прокоф’єва. Напередодні анонс події зник із сайту філармонії Мангайма, а згодом з’явилася офіційна інформація про скасування.

Зараз дивляться

Концерт путініста Рєпіна скасовано

Посольство України в Німеччині звернулося з офіційним листом до мера Мангайма та організаторів концерту.

У зверненні йшлося про багаторічну участь Вадима Рєпіна в державних культурних проєктах Росії та його публічну присутність у заходах, пов’язаних із кремлівською культурною політикою.

Зокрема, зазначалося, що після початку повномасштабної війни Рєпін отримував російські державні відзнаки й брав участь у пропагандистських заходах.

Наприклад, у лютому 2024 року, коли РФ масовано атакувала українські міста ракетами С-300 та Х-22, путініст виступав на концерті до російського Дня захисника Вітчизни, організованому фондом Кремля.

– У той час, коли росіяни вбивали у Бучі мирних мешканців, Вадим Рєпін отримував від Путіна звання народного артиста, – зазначив у дописі посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Дружина музиканта – прима-балерина Великого театру Світлана Захарова – була депутаткою від провладної партії Єдина Росія та відкрито підтримує політику Кремля. Раніше через це вже було скасовано її балетний вечір у Флоренції.

Позиція Оркестру філармонії Мангайма

В Оркестрі філармонії Мангайма підтвердили, що отримали звернення від посольства України у ФРН із детальним викладом застережень щодо концерту.

Після внутрішнього обговорення оркестр одностайно вирішив скасувати виступ, врахувавши позицію української громади.

– Особливо важливо для мене було на цьому прикладі побачити, наскільки чутливо і з розумінням німці поставилися до того, що для українців публічні виступи осіб, пов’язаних із державою-агресором, є особливо болісними, – прокоментував рішення Олексій Макеєв.

Разом із тим, за інформацією BackstageClassical, Вадим Рєпін наразі залишається в програмі музичного фестивалю Gstaad Les Sommets Musicaux у Швейцарії, де його виступ запланований наприкінці січня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.