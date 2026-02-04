The Walt Disney Company определилась с новым руководителем, который сменит на посту CEO Боба Айгера.

С 18 марта 2026 года компанию возглавит Джош Д’Амаро — многолетний топ-менеджер Disney, который в настоящее время отвечает за парки, курорты и развлекательные направления.

Вместе с этим объявлено, что Дана Волден станет президентом и главным креативным директором компании — такой должности в истории Disney ранее не существовало.

Сейчас смотрят

Кто такой Джош Д’Амаро и почему именно он

Джошу Д’Амаро 54 года, и он работает в Disney уже почти три десятилетия. Свою карьеру в компании он начал еще в 1998 году, а с 2020-го возглавляет направление Disney Experiences — крупнейший бизнес-сегмент корпорации.

Именно это направление приносит Disney самые большие деньги: в 2025 финансовом году его доход достиг $36 млрд, а общее количество сотрудников превышает 185 тысяч человек во всем мире.

При Д’Амаро Disney пережила самое большое расширение тематических парков в своей истории. Под его руководством появились Звездные войны: Край Галактики, Кампус Мстителей, Безумная железная дорога Микки и Минни и Мир Холодного сердца.

Впереди — еще более масштабные проекты: новые зоны по мотивам Корпорации монстров, Аватара, Тачек и злодеев Disney, а также строительство нового парка в Абу-Даби.

Кроме парков и отелей, Д’Амаро отвечает за Круизную линию Disney, Клуб отдыха Disney, Приключения с Disney, потребительские товары Disney и подразделение Walt Disney Imagineering, а также цифровые инициативы, в частности сотрудничество с Epic Games над созданием Disney-вселенной в Fortnite.

В совете директоров Disney отмечают: он хорошо понимает бренд, умеет сочетать креатив и бизнес и имеет четкое видение будущего компании.

Новая креативная роль в Disney

Параллельно с назначением нового CEO компания изменила и креативную вертикаль управления. Дана Волден, которая в настоящее время является сопредседателем Disney Entertainment, получит должность президента и главного креативного директора The Walt Disney Company.

В этой роли она будет отвечать за все творческое направление Disney — от кино, сериалов и стриминга до новостного контента и крупных франшиз.

Волден будет напрямую подчиняться Д’Амаро и следить за тем, чтобы креативные решения компании были целостными и работали на долгосрочную стратегию бизнеса.

Что будет с Бобом Айгером

Действующий руководитель компании после передачи полномочий не исчезнет из Disney сразу. Он останется старшим советником и членом совета директоров до конца 2026 года.

Боб Айгер возглавлял компанию почти 20 лет и вернулся на должность в 2022 году, когда Disney переживала непростой период.

За это время он провел масштабную перестройку бизнеса, навел финансовую дисциплину и определил четыре ключевых направления развития — кино, стриминг, ESPN и парки развлечений.

В компании подчеркивают: Джош Д’Амаро принимает руль Disney в момент, когда корпорация находится в значительно более сильной позиции, чем несколько лет назад, а новая команда должна обеспечить плавный переход и дальнейший рост одного из самых влиятельных брендов в мире.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.