The Walt Disney Company визначилася з новим керівником, що змінить на посаді CEO Боба Айгера.

З 18 березня 2026 року компанію очолить Джош Д’Амаро — багаторічний топменеджер Disney, який нині відповідає за парки, курорти та розважальні напрями.

Разом із цим оголошено, що Дана Волден стане президенткою та головною креативною директоркою компанії – такої посади в історії Disney раніше не існувало.

Хто такий Джош Д’Амаро і чому саме він

Джошу Д’Амаро 54 роки, і він працює в Disney вже майже три десятиліття. Свою кар’єру в компанії він розпочав ще у 1998 році, а з 2020-го очолює напрям Disney Experiences — найбільший бізнес-сегмент корпорації.

Саме цей напрям приносить Disney найбільші гроші: у 2025 фінансовому році його дохід сягнув $36 млрд, а загальна кількість працівників перевищує 185 тисяч людей у всьому світі.

За Д’Амаро Disney пережила найбільше розширення тематичних парків у своїй історії. Під його керівництвом з’явилися Зоряні війни: Край Галактики, Кампус Месників, Шалена залізниця Міккі й Мінні та Світ Крижаного серця.

Попереду — ще масштабніші проєкти: нові зони за мотивами Корпорації монстрів, Аватара, Тачок та лиходіїв Disney, а також будівництво нового парку в Абу-Дабі.

Окрім парків і готелів, Д’Амаро відповідає за Круїзну лінію Disney, Клуб відпочинку Disney, Пригоди з Disney, споживчі товари Disney та підрозділ Walt Disney Imagineering, а також цифрові ініціативи, зокрема співпрацю з Epic Games над створенням Disney-всесвіту у Fortnite.

У раді директорів Disney наголошують: він добре розуміє бренд, вміє поєднувати креатив і бізнес та має чітке бачення майбутнього компанії.

Нова креативна роль у Disney

Паралельно з призначенням нового CEO компанія змінила і креативну вертикаль управління. Дана Волден, яка нині є співголовою Disney Entertainment, отримає посаду президентки та головної креативної директорки The Walt Disney Company.

У цій ролі вона відповідатиме за весь творчий напрям Disney — від кіно, серіалів і стримінгу до новинного контенту та великих франшиз.

Волден напряму підпорядковуватиметься Д’Амаро і стежитиме за тим, щоб креативні рішення компанії були цілісними та працювали на довгострокову стратегію бізнесу.

Що буде з Бобом Айгером

Чинний керівник компанії після передачі повноважень не зникне з Disney одразу. Він залишиться старшим радником і членом ради директорів до кінця 2026 року.

Боб Айгер очолював компанію майже 20 років і повернувся на посаду у 2022-му, коли Disney переживала непростий період.

За цей час він провів масштабну перебудову бізнесу, навів фінансову дисципліну та визначив чотири ключові напрями розвитку — кіно, стримінг, ESPN і парки розваг.

У компанії підкреслюють: Джош Д’Амаро приймає кермо Disney в момент, коли корпорація перебуває у значно сильнішій позиції, ніж кілька років тому, а нова команда має забезпечити плавний перехід і подальше зростання одного з найвпливовіших брендів у світі.

