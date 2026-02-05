Отношения между Бруклином Бекхэмом и его звездными родителями продолжают обостряться.

26-летний первенец Дэвида и Виктории Бекхэмов продолжает демонстрировать свою позицию, удалив с руки напоминание о папе.

Бруклин избавился от татуировки в честь отца

Во время прогулки в Лос-Анджелесе с женой Николой Пельтц Бруклина заметили журналисты, которые обратили внимание на изменения на правом предплечье парня.

Ранее там была татуировка в форме якоря с надписью Dad (Папа). Теперь слово исчезло — Бруклин воспользовался лазером и нанес сверху три нейтральные геометрические фигуры.

По словам источников, близких к окружению Бруклина, это решение было сознательным и принципиальным. Он считает неискренним сохранять такую татуировку на фоне глубокого личного конфликта с отцом.

Причины конфликта и взаимные обвинения

Напомним, что напряженность в отношениях Бекхэмов длится уже долгое время, однако недавно она переросла в открытую вражду.

В прошлом месяце старший сын Дэвида и Виктории опубликовал резонансный пост в соцсетях, где выдвинул ряд серьезных обвинений в адрес родных. В частности, он заявил о попытках подкупа, пренебрежительном отношении к Николе и публичном унижении.

Отдельным пунктом Бруклин упомянул поведение матери на его свадьбе в 2022 году. Он утверждает, что Виктория «захватила» первый свадебный танец, выполняя неуместные движения и заставляя его смущаться.

Сама же дизайнер, как сообщают источники, крайне обеспокоена тем, что ее танцы стали объектом насмешек и мемов в сети.

Реакция Дэвида Бекхэма

Для Дэвида Бекхэма такой жест сына стал очередным болезненным ударом. Ранее парень также перекрыл рисунок в честь Виктории на груди.

Между тем Дэвид продолжает демонстрировать свою преданность детям. Буквально на днях футболист опубликовал фото, где видна надпись Buster на его шее — это прозвище Бруклина, которое отец нанес еще в 2015 году.

David Beckham tatted “Victoria” on his forearms in Hindi (an Indian language). ????❤️ pic.twitter.com/946SOPOmG4 — UtdPaper (@UtdPaper_) February 4, 2026

Зато на руке Бруклина надпись Love you Bust (Люблю тебя, Бастер) почти выцвела, и он не собирается ее обновлять.

В настоящее время Бруклин Бекхэм не поддерживает контакт с родителями и находится в напряженных отношениях с братьями Ромео и Крузом и сестрой Харпер.

Источник : The Sun

