Бруклин Бекхэм удалил татуировку Dad на фоне вражды с родителями
- Бруклин скрыл татуировку Dad на руке, посвященную отцу.
- Изменения заметили во время его прогулки в Лос-Анджелесе с женой Николой Пельц.
- По словам источников, Бруклин считает неискренним сохранять такую татуировку.
Отношения между Бруклином Бекхэмом и его звездными родителями продолжают обостряться.
26-летний первенец Дэвида и Виктории Бекхэмов продолжает демонстрировать свою позицию, удалив с руки напоминание о папе.
Бруклин избавился от татуировки в честь отца
Во время прогулки в Лос-Анджелесе с женой Николой Пельтц Бруклина заметили журналисты, которые обратили внимание на изменения на правом предплечье парня.
Ранее там была татуировка в форме якоря с надписью Dad (Папа). Теперь слово исчезло — Бруклин воспользовался лазером и нанес сверху три нейтральные геометрические фигуры.
По словам источников, близких к окружению Бруклина, это решение было сознательным и принципиальным. Он считает неискренним сохранять такую татуировку на фоне глубокого личного конфликта с отцом.
Причины конфликта и взаимные обвинения
Напомним, что напряженность в отношениях Бекхэмов длится уже долгое время, однако недавно она переросла в открытую вражду.
В прошлом месяце старший сын Дэвида и Виктории опубликовал резонансный пост в соцсетях, где выдвинул ряд серьезных обвинений в адрес родных. В частности, он заявил о попытках подкупа, пренебрежительном отношении к Николе и публичном унижении.
Отдельным пунктом Бруклин упомянул поведение матери на его свадьбе в 2022 году. Он утверждает, что Виктория «захватила» первый свадебный танец, выполняя неуместные движения и заставляя его смущаться.
Сама же дизайнер, как сообщают источники, крайне обеспокоена тем, что ее танцы стали объектом насмешек и мемов в сети.
Реакция Дэвида Бекхэма
Для Дэвида Бекхэма такой жест сына стал очередным болезненным ударом. Ранее парень также перекрыл рисунок в честь Виктории на груди.
Между тем Дэвид продолжает демонстрировать свою преданность детям. Буквально на днях футболист опубликовал фото, где видна надпись Buster на его шее — это прозвище Бруклина, которое отец нанес еще в 2015 году.
David Beckham tatted “Victoria” on his forearms in Hindi (an Indian language). ????❤️ pic.twitter.com/946SOPOmG4
— UtdPaper (@UtdPaper_) February 4, 2026
Зато на руке Бруклина надпись Love you Bust (Люблю тебя, Бастер) почти выцвела, и он не собирается ее обновлять.
В настоящее время Бруклин Бекхэм не поддерживает контакт с родителями и находится в напряженных отношениях с братьями Ромео и Крузом и сестрой Харпер.