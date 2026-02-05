Стосунки між Брукліном Бекхемом та його зірковими батьками щодалі загострюються.

26-річний первісток Девіда та Вікторії Бекхемів надалі демонструє свою позицію, видаливши з руки нагадування про тата.

Бруклін позбувся тату на честь батька

Під час прогулянки в Лос-Анджелесі з дружиною Ніколою Пельтц Брукліна помітили журналісти, які зауважили зміни на правому передпліччі хлопця.

Зараз дивляться

Раніше там було татуювання у формі якоря з написом Dad (Тато). Тепер слово зникло — Бруклін скористався лазером та наніс згори три нейтральні геометричні фігури.

За словами джерел, близьких до оточення Брукліна, це рішення було свідомим і принциповим. Він вважає нещирим зберігати таке татуювання на тлі глибокого особистого конфлікту з батьком.

Причини конфлікту та взаємні звинувачення

Нагадаємо, що напруженість у стосунках Бекхемів триває вже довгий час, проте нещодавно вона переросла у відкриту ворожнечу.

Минулого місяця старший син Девіда та Вікторії опублікував резонансний допис у соцмережах, де висунув низку серйозних звинувачень на адресу рідних. Зокрема, він заявив про спроби підкупу, зневажливе ставлення до Ніколи та публічне приниження.

Окремим пунктом Бруклін згадав поведінку матері на його весіллі у 2022 році. Він стверджує, що Вікторія “захопила” перший весільний танець, виконуючи недоречні рухи та змусивши його ніяковіти.

Сама ж дизайнерка, як повідомляють джерела, вкрай занепокоєна тим, що її танці стали об’єктом насмішок та мемів у мережі.

Реакція Девіда Бекхема

Для Девіда Бекхема такий жест сина став черговим болючим ударом. Раніше хлопець також перекрив малюнок на честь Вікторії на грудях.

Тим часом Девід продовжує демонструвати свою відданість дітям. Буквально днями футболіст опублікував фото, де видно напис Buster на його шиї — це прізвисько Брукліна, яке батько наніс ще у 2015 році.

David Beckham tatted “Victoria” on his forearms in Hindi (an Indian language). ????❤️ pic.twitter.com/946SOPOmG4 — UtdPaper (@UtdPaper_) February 4, 2026

Натомість на руці Брукліна напис Love you Bust (Люблю тебе, Бастере) майже вицвів, і він не збирається його оновлювати.

Наразі Бруклін Бекхем не підтримує контакт із батьками та перебуває у напружених стосунках із братами Ромео й Крузом та сестрою Гарпер.

Джерело : The Sun

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.