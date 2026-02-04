Герцогиня Сассекская Меган Маркл фактически выступила в роли наставницы для 26-летнего Бруклина Бекхэма после его откровенного заявления об отношениях со знаменитыми родителями – Викторией и Дэвидом.

Напомним, что Бруклин опубликовал в соцсетях сторис на шесть страниц, где изложил претензии к семье, чем спровоцировал волну критики.

Меган, которая увидела в этой ситуации отражение собственных трудностей, сразу предложила поддержку. По словам инсайдеров, ее задело то, как парня начали “травить за то, что он высказал свое мнение”.

Совет от Меган Маркл

Маркл посоветовала Бруклину прежде всего поставить на первое место свое ментальное здоровье. Она мягко подтолкнула его к идее рассказать свою правду не через соцсети, а в формате большого интервью с Опрой Уинфри.

К слову, именно ей в свое время Меган и принц Гарри рассказали свою версию событий, происходивших внутри королевской семьи.

– Она считает, что ему нужно самому формировать нарратив, а не его родителям, – сообщают источники.

Меган убеждена, что правильная обстановка поможет ему чувствовать себя в безопасности и быть услышанным.

Подготовка к следующему шагу

Герцогиня Сассекская рассказала Бруклину Бекхэму, что Опра Уинфри является “чрезвычайно заботливой” и сделает все возможное, чтобы изменить отношение публики к нему в лучшую сторону.

Чтобы “растопить лед”, Меган даже предложила организовать частный ужин без камер. По ее мнению, это позволит Бруклину пообщаться с телеведущей в неформальной обстановке, прежде чем принимать решение о выходе в эфир.

Сейчас Бруклин переживает сложные эмоции и пытается справиться с последствиями скандала. Он сообщил Меган, что ему нужно время, чтобы все обдумать и обсудить следующие шаги с Николой.

– Он сказал, что был бы готов встретиться с Опрой, чтобы хотя бы поговорить об этом, когда все немного успокоится, – отмечают инсайдеры.

Тем временем Виктория и Дэвид Бекхэмы продолжают посещать светские мероприятия почти в полном составе – без Бруклина и невестки.

Они прямо не комментировали заявления первенца, но, по словам инсайдера, родители готовы принять сына в семью, когда он захочет восстановить с ними отношения.

