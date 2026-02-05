Екатерина Кузнецова призналась, какой самый дорогой подарок получала от бойфренда. Также актриса поделилась подробностями личной жизни и рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.

Кузнецова о мужчинах и подарках

В комментарии блогеру Александру Преподобному актриса рассекретила, что самый дорогой подарок, который она получала от любимого, — это Mercedes GLK 220. В 2015 году авто сняли с производства, а сейчас его стоимость на вторичном рынке составляет более 500 тыс. грн.

Кузнецова, которая в прошлом году рассталась со своим женихом-россиянином Максимом Аплиным, в настоящее время находится в статусе холостячки.

Актриса ходит на свидания и признается, что не обделена мужским вниманием. Екатерина убеждена, что между ней и ее потенциальным возлюбленным должна возникнуть химия.

— Я все же верю в какие-то химические процессы. Пришел, увидел и победил, как говорится. Мне нужно, чтобы он был в меру хулиганом, чтобы у него было очень доброе сердце и чтобы он нарушал все границы, — сказала она.

Что касается финансового вопроса, то Кузнецова считает, что мужчина в паре должен зарабатывать больше. В то же время актриса подчеркнула, что она самодостаточная девушка и сама может себя обеспечить.

— Я считаю, что мужчина должен зарабатывать больше, но только для того, чтобы он не чувствовал себя неловко рядом со мной, потому что у меня был такой опыт. Деньги — это выбор, это свобода, это возможности. Когда с этим все хорошо, проще строить отношения, — поделилась актриса.

Фото: Екатерина Кузнецова

