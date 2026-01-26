Актриса Екатерина Кузнецова объяснила, почему иногда распространяет в соцсетях контент на русском языке – в частности, речь идет о шутках.

В беседе с журналисткой программы Ранок у великому місті Ксенией Малынюк звезда уточнила, в каких случаях может запостить мем на русском.

Кузнецова о русском языке в соцсетях

По словам актрисы, она не видит проблем в таких шутках, если они не новые.

– Если мне нравится мем, и если он старый, и он был на русском, то, я считаю, что это можно сделать. Да у меня контент весь на украинском, – заявила Кузнецова.

Она добавила, что в разговоре у нее также могут встречаться слова на русском языке.

– Я не скрываю, что в быту с родителями разговариваю на русском языке. У меня есть много друзей, которые перешли на украинский язык и которые сознательно остались говорить на русском языке, я не оцениваю человека по этому признаку – резюмировала актриса.

К примеру, прошлой осенью Екатерина Кузнецова публично поддержала певицу Настю Каменских на фоне ее высказываний во время тура по американским городам.

Тогда артистка исполнила песни на русском языке, которые ранее перевела на украинский язык. Также она заявила, что “неважно, на каком языке мы разговариваем”.

Напомним, что сама Екатерина Кузнецова с 2011 года жила и работала в Москве. На момент вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года актриса находилась в Испании, а после заверила, что в Россию больше не вернется.

Звезда активно снимается в украинских сериалах и фильмах. Прошлым летом Кузнецова завершила отношения с бизнесменом-россиянином Максимом Аплиным.

