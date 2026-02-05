Мика Ньютон (Оксана Грицай), которая несколько лет назад победила рак яичников, вспомнила свою борьбу с болезнью и отметила важность регулярных обследований организма.

Певица обратилась к подписчикам во Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Мика Ньютон о борьбе с раком

На личной странице в Instagram исполнительница поделилась архивным фото из онкологического центра. По словам Ньютон, она хочет привлечь внимание к тому, насколько важна ранняя диагностика и как важно обращаться к врачам в случае ухудшения самочувствия.

— Рак изменил мою жизнь, и это было нелегко. У меня был очень редкий вид рака, который, если бы он хоть немного распространился, мог бы стать смертельным, поскольку химиотерапия на него не действует. Я чувствую себя чрезвычайно счастливой, что осталась жива, — написала певица.

Ньютон подчеркнула, что раннее выявление болезни может спасти жизнь, и рак — не означает смерть.

Также артистка призналась, что во время очередного обследования у онколога у нее обнаружили “нечто тревожное”.

— Не бойтесь обращаться к врачу. Запишитесь на обследование. Вчера я снова оказалась у онколога. Мы обнаружили нечто тревожное, и сейчас наблюдаем за этим, надеясь, что там ничего серьезного. Но страх был реальным, и он вернул мне все воспоминания о том, через что я прошла раньше. Мое сердце со всеми, кто сейчас переживает это. Желаю вам здоровья, силы и мужества, — добавила певица.

Фото: Мика Ньютон

