Виявили дещо тривожне: Міка Ньютон розповіла про останній візит до онколога
Міка Ньютон (Оксана Грицай), яка кілька років тому перемогла рак яєчників, пригадала свою боротьбу з хворобою та наголосила на важливості регулярних обстежень організму.
Співачка звернулася до підписників у Всесвітній день боротьби проти раку, який відзначається 4 лютого.
Міка Ньютон про боротьбу з раком
На особистій сторінці в Instagram виконавиця поділилася архівним фото з онкологічного центру. За словами Ньютон, вона хоче привернути увагу до того, наскільки важливою є рання діагностика та як важливо звертатися до лікарів у разі погіршення самопочуття.
– Рак змінив моє життя, і це було нелегко. У мене був дуже рідкісний вид раку, який, якби він хоч трохи поширився, міг би стати смертельним, оскільки хіміотерапія на нього не діє. Я відчуваю себе надзвичайно щасливою, що залишилася живою, – написала співачка.
Ньютон наголосила, що раннє виявлення хвороби може врятувати життя, і рак — не означає смерть.
Також артистка зізналася, що під час чергового обстеження в онколога у неї виявили “дещо тривожне”.
– Не бійтеся звертатися до лікаря. Запишіться на обстеження. Вчора я знову опинилася в онколога. Ми виявили дещо тривожне, і зараз спостерігаємо за цим, сподіваючись, що там нічого серйозного. Але страх був реальним, і він повернув мені всі спогади про те, через що я пройшла раніше. Моє серце з усіма, хто зараз переживає це. Бажаю вам здоров’я, сили та мужності, – додала співачка.
Фото: Міка Ньютон