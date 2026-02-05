Міка Ньютон (Оксана Грицай), яка кілька років тому перемогла рак яєчників, пригадала свою боротьбу з хворобою та наголосила на важливості регулярних обстежень організму.

Співачка звернулася до підписників у Всесвітній день боротьби проти раку, який відзначається 4 лютого.

Міка Ньютон про боротьбу з раком

На особистій сторінці в Instagram виконавиця поділилася архівним фото з онкологічного центру. За словами Ньютон, вона хоче привернути увагу до того, наскільки важливою є рання діагностика та як важливо звертатися до лікарів у разі погіршення самопочуття.

– Рак змінив моє життя, і це було нелегко. У мене був дуже рідкісний вид раку, який, якби він хоч трохи поширився, міг би стати смертельним, оскільки хіміотерапія на нього не діє. Я відчуваю себе надзвичайно щасливою, що залишилася живою, – написала співачка.

Ньютон наголосила, що раннє виявлення хвороби може врятувати життя, і рак — не означає смерть.

Також артистка зізналася, що під час чергового обстеження в онколога у неї виявили “дещо тривожне”.

– Не бійтеся звертатися до лікаря. Запишіться на обстеження. Вчора я знову опинилася в онколога. Ми виявили дещо тривожне, і зараз спостерігаємо за цим, сподіваючись, що там нічого серйозного. Але страх був реальним, і він повернув мені всі спогади про те, через що я пройшла раніше. Моє серце з усіма, хто зараз переживає це. Бажаю вам здоров’я, сили та мужності, – додала співачка.

Фото: Міка Ньютон

